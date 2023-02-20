21 и 22 февраля в Ростовской области ожидается штормовой ветер, дожди и снегопады

В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 и 22 февраля в Ростовской области прогнозируют дожди, переходящие в снег. Местами осадки будут довольно сильными. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает управление МЧС России по донскому региону.

- В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах будет гололедица, - предупреждают в экстренном ведомстве.

Также, по данным МЧС, днем и до конца суток 21 февраля ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 16-21 м/с, по южной половине области - до 23-28 м/с. Из-за этого на устьевом участке реки Дон и в Таганрогском заливе обещают ветровой нагон воды.

Жителей Дона просят быть предельно осторожными в непогоду. Лучше держаться в отдалении от деревьев, раскачивающихся вывесок, легких мачт и других слабоукрепленных конструкций. Крайне опасно подходить к оборванным проводам. Если во время стихии в доме будут происходить перепады электричества, рекомендуют сразу же отключать все приборы. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

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