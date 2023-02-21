В Ростове из-за ухудшения погоды на улицы вывели 142 спецмашины и 550 уборщиков

Израсходовали уже свыше 400 тонн противогололедных материалов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь с 20 на 21 февраля в Ростове-на-Дону из-за ухудшения погоды на улицы вывели 154 единицы техники, в том числе 63 комбинированные дорожные машины. Также было задействовано более 110 уборщиков, сообщают власти.

- Израсходовали уже свыше 400 тонн противогололедных материалов. Вывезли порядка 2,4 тысячи тонн снега, - отчитались в городской администрации.

Активные работы по расчистке дорог и тротуаров ведутся и сейчас, в первой половине дня 21 февраля. Используется 142 единицы техники, до 550 человек увеличили количество уборщиков территорий.

Напомним, непогода сохранится в Ростове-на-Дону в течение двух дней. Сегодня в донской столице уже с утра идут дожди с мокрым снегом. Порывы ветра сегодня могут составлять около 9-14 м/с, временами 19-24 м/с.

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