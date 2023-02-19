Карандаш по цене трехкомнатной квартиры и марка за 800 тысяч: ростовчане избавляются от вещей, связанных с Лениным

Дончане стали продавать в Интернете много занятных вещиц, связанных с Владимиром Лениным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще недавно ростовские доски с интернет-объявлениями пестрили товарами, связанными то с фильмом «Чебурашка», то с сериалом про Фаину Раневскую. Сейчас же эти тренды ушли на второй план. И постепенно после недавней 153-летней годовщины со дня смерти Ленина обороты стали набирать антикварные вещи, связанные вождем пролетариата. Цены на некоторые товары настолько высокие, что на них можно было бы купить двух-, а то и трехкомнатную квартиру.

Мы нашли самые необычные вещицы с Ильичом и узнали у продавцов, за что они просят такие суммы.

КАРАНДАШ ЛЕНИНА ПО ЦЕНЕ ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ

Самым дорогим из всего списка оказался карандаш Ленина за девять миллионов рублей. На вид в нем ничего особенного: красный в крупный черный горох карандаш, его даже немного погрызли в порыве творческой мысли. Вот только дозвониться до продавца и узнать историю этого «золотого» канцелярского товара так и не удалось.

Приобщиться к жизни вождя пролетариата предлагают ростовчане за цены от тысячи рублей до 9 миллионов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Другая дончанка продает вышивку крестиком с портретом Ленина за тысячу рублей. Сам картина выполнена из черно-серых ниток более 80 лет назад.

- Это мама вышивала по старинной схеме. А сделала она эту картину или перед Великой Отечественной войной, или во время войны, уже и не помню, - говорит женщина. – Сейчас мамы нет, поэтому решила продать.

А мужчина лет тридцати выставил на продажу целый ковер с портретом Ленина. Говорит, что шила его прабабушка к 100-летию со дня рождения русского революционера. Ковер формата A3 полностью сделан из шерстяных ниток, но со временем немного потрепался. И просит за него ростовчанин почти 15 тысяч рублей.

«В НАСЛЕДСТВО ДОСТАЛСЯ ЛЕНИН»

Филателисты и нумизматы тоже решили быть в тренде и выставили на продажу марки и монеты. Цены колеблются от десяти тысяч до 800 тысяч рублей.

Так одна молодая женщина продает марку к 91 дню рождения Ленина за каких-то восемь тысяч. Однако в ее арсенале имеются и другие марки с Ильичом по более высоким ценам. На вопрос откуда у нее такое старинное добро, говорит, что коллекция досталось ей по наследству от дяди.

У такой личности каждый предмет - история. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Он любил собирать марки на разные тематики. Теперь его нет в живых, а мне марки не нужны, я не увлекаюсь этим, поэтому решила продать, - объясняет собеседница.

Другой мужчина решил продать 35 почтовых марок с Владимиром Ильичом за 250 тысяч. На уступки дончанин не идет и поштучно свой товар не продает.

ФОТО И КАРТИНЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕСТАВРАЦИИ

Дошло дело и до картин с фотографиями. Если за старинное фото с Лениным в детстве просят всего 250 рублей, то с картинами дела немного обстоят иначе.

Вниманию ростовчан предлагают работу заслуженного художника России Владимира Леонтовича «Ленин среди крестьян» за 60 тысяч рублей. По словам продавца, картина является образцом соцреализма периода СССР.

Ростовчане продают вещи, которые коллекционировали родители. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Эта раритетная картина украсит любую частную коллекцию. Обладать этой особенной вещью является великим счастьем для любого коллекционера, - нахваливает свой товар женщина.

Но есть один нюанс - счастливому обладателю этой картины придется немного заморочиться с ее реставрацией.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Опыт Ленина помогает современному поколению понять систему ценностей»

Юрий Круглов, ростовский академик, историк и краевед

- В современном мире люди пытаются понять, ради чего сегодня стоит жить. То есть пытаются понять и сформировать свою систему ценностей, - считает Юрий Круглов.

- В XX веке Ленин указал людям абсолютно новые ориентиры. Он взял вечные христианские ценности и попытался их воплотить. Речь идет о равенстве, братстве и коммуне. Также надо отметить, что Ленин формировал новое государство РСФСР, а потом и СССР. И это государство должно было давать счастье людям в течение 70 лет. До сих пор многие пожилые люди, чья молодость пришлась на времена СССР, считают опыт Ленина положительным.

Сейчас, в XXI веке, люди пытаются найти что-то позитивное в своей жизни, и ищут ответы в прошлом. Тут-то Ленин со своим примером и пришелся кстати, так как помогает ответить на вопросы: как жить народу, стране и человечеству.

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