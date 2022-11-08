Ростовский астроном рассказал, когда и как можно увидеть редкий метеорный поток Леониды

Наблюдатели увидят "шлейф" кометы Темпеля - Туттля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти весь ноябрь в Ростовской области и других регионах можно наблюдать за метеорным потоком Леониды. В «Московском планетарии» уже сообщили, что условия для наблюдений в этом году неблагоприятные, однако в ночь с 17 на 18 ноября звездопад достигнет максимума и будет ярким.

Основатель Донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын рассказал «КП-Ростов-на-Дону» подробности о метеорном потоке и особенности его наблюдения.

ОСТАТКИ КОМЕТЫ ТЕМПЕЛЯ – ТУТТЛЯ

Астроном объяснил, что во время действия потока Леониды наблюдатели видят остатки кометы 55P/Темпеля – Туттля. Комета проходит близко от Солнца, а при повороте она рассеивается и в таком виде продолжает движение.

— Через этот поток проходит наша планета. Частицы кометы сгорают в атмосфере Земли, и мы видим яркие вспышки.

Особенность метеорного потока в том, что комета каждые 33 года приближается к Земле. В это время можно наблюдать мощный звездопад, когда пролетает до 2 — 3 метеоров в секунду. Однако в этом году яркого зрелища не будет, интенсивность потока будет составлять всего 15 метеоров в час.

КАК НАБЛЮДАТЬ?

По словам Валерия Тупицына, специальное оборудование для наблюдений не понадобиться. Увидеть звездопад можно не только во время его максимальной активности, но и в другие дни до конца ноября.

— Увидеть звездопад можно, что называется, невооруженным глазом. Но для наблюдений придется запастись терпением, — отмечает собеседник.

Напомним, 8 ноября состоится полное лунное затмение. Ранее Валерий Тупицын сообщил, что ростовчане увидеть его не смогут из-за времени явления и неблагоприятных погодных условий.

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