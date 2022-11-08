Ростовский астроном рассказал, когда и как можно увидеть редкий метеорный поток Леониды

Наблюдатели увидят "шлейф" кометы Темпеля - Туттля.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Почти весь ноябрь в Ростовской области и других регионах можно наблюдать за метеорным потоком Леониды. В «Московском планетарии» уже сообщили, что условия для наблюдений в этом году неблагоприятные, однако в ночь с 17 на 18 ноября звездопад достигнет максимума и будет ярким.
Основатель Донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын рассказал «КП-Ростов-на-Дону» подробности о метеорном потоке и особенности его наблюдения.
ОСТАТКИ КОМЕТЫ ТЕМПЕЛЯ – ТУТТЛЯ
Астроном объяснил, что во время действия потока Леониды наблюдатели видят остатки кометы 55P/Темпеля – Туттля. Комета проходит близко от Солнца, а при повороте она рассеивается и в таком виде продолжает движение.
— Через этот поток проходит наша планета. Частицы кометы сгорают в атмосфере Земли, и мы видим яркие вспышки.
Особенность метеорного потока в том, что комета каждые 33 года приближается к Земле. В это время можно наблюдать мощный звездопад, когда пролетает до 2 — 3 метеоров в секунду. Однако в этом году яркого зрелища не будет, интенсивность потока будет составлять всего 15 метеоров в час.
КАК НАБЛЮДАТЬ?
По словам Валерия Тупицына, специальное оборудование для наблюдений не понадобиться. Увидеть звездопад можно не только во время его максимальной активности, но и в другие дни до конца ноября.
— Увидеть звездопад можно, что называется, невооруженным глазом. Но для наблюдений придется запастись терпением, — отмечает собеседник.
Напомним, 8 ноября состоится полное лунное затмение. Ранее Валерий Тупицын сообщил, что ростовчане увидеть его не смогут из-за времени явления и неблагоприятных погодных условий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Можно ли увидеть полное лунное затмение в Ростовской области, рассказал астроном
Полное лунное затмение состоится 8 ноября. (Подробности)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Астроном из Ростова рассказал, почему солнечное затмение будет частичным и как его наблюдать
Жители Ростова и Ростовской области смогут увидеть лишь частичное затмение. (Подробности)