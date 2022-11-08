Астрономическое явление начнется около 12 часов. Фото: Тимур ХАНОВ.

Полное лунное затмение состоится 8 ноября. Основатель Донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын рассказал, можно ли увидеть явление в Ростовской области.

По словам Тупицына, так называемую «кровавую луну» жители области наблюдать не смогут по двум причинам.

— Явление начинается в 12 часов. В это время Луну видно не будет. Да и погодные условия сегодня неблагоприятны для наблюдений, — прокомментировал астроном.

Он добавил, что лунное затмение смогут увидеть только жители восточной части страны.

Отметим, полное лунное затмение происходит тогда, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию, Земля оказывается между Солнцем и Луной и накрывает тенью свой спутник.

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