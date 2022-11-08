Как ростовчанин, став учителем трезвости, отбил тягу к алкоголю у всех своих родных

Цель учителя трезвости - достижение стабильной трезвости. Фото: Евгения ГУСЕВА

У Виктора Пономарева довольно необычная профессия. Он называет себя преподавателем трезвости. Несмотря на то, что у ростовчанина него нет образования врача-нарколога, но он на раз-два «отговаривает» любителей выпивки от пагубной привычки.

Специалист рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», как отучил от спиртного все окружение и в чем заключается его метод.

"ВСЕ ВЕДУТ ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ"

Виктор учился на биофаке РГУ на кафедре физиологии психофизиологии. По второму образованию он - магистр Академии педагогики и психологии ЮФУ.

Учитель трезвости на своем личном опыте понял, что трезвая жизнь — это хорошо. И не употребляет алкоголь уже больше десяти (!) лет. Однажды просто захотел ликвидировать свои вредные привычки, а затем перешел и на других людей. Даже его родные, друзья и коллеги — все окружение — стали жить трезво.

- Я начал доносить это до людей, - вспоминает специалист. - У меня стало получаться. При этом я никому "под кожу не лезу", никого насильно не заставляю. Но если ко мне обращаются, то я объясняю.

Для Виктора, несмотря на его убеждения, праздники и общение никуда не делись. Специалист может спокойно ходить на встречи и обеды, где на столе присутствует алкоголь. Например, к дальним родственникам, с которыми он встречается редко, а потому не успел отучить от вредных привычек.

"А, МОЖЕТ, УЖЕ НАДО?"

Целью учителя трезвости является достижение стабильной, сознательной трезвости. Виктор помогает тем, кто хочет выбраться из этой зависимости. Также проводит специальные встречи с близкими, которые не знают, как достучаться и помочь до пьщих людей. Третья огромная прослойка — это люди, которых нужно удержать, чтобы они не стали зависимыми. Это, в основном, молодежь и дети.

- Внешне у них все нормально, а в голове мысли «А, может, уже надо?», - объясняет специалист. - Иногда они поддаются давлению компании или окружения.

При этом Виктор проводит разграничение понятий — "учитель трезвости" и "нарколог".

- Наркологи обычно работают там, где уже все тяжко, - поясняет эксперт. - Но, если говорить о современной наркологии, то она, в первую очередь, работает психотерапией, разговором о ценностях. Это не капельницы, а именно работа с сознанием человека. Мы в этой же области работаем.

"ГЕН АЛКОГОЛИЗМА"

Недавно во время командировки в Якутию, Виктор провел бесплатное занятие с людьми, которые не могут самостоятельно справиться с зависимостью от алкоголя и табака. В мероприятии принимали участие и врачи, и журналисты.

- Главное, что все они были якутами, - отмечает собеседник. - Многие считают, что у всех якутов присутствует "ген алкоголизма". самое главное, что они сами так считают. На занятие пришли люди те люди, которые сами бросали пить и снова начали, ходили к специалистам - тоже не помогло. Поэтому решили попробовать новый метод. Пришли, позанимались, и помогло, как рассказали те, кто остается со мной на связи.

Эксперт подчеркивает, что проблема не в генах, не в уровне жизни человека, а в голове - в установках человека. Увлекаться спиртным могут как бедные люди, так и богатые. Дело - в человеке.

Учитель трезвости дает человеку определенную мотивацию. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

"НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВЫБОР - ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ"

Метод лечения, который используется экспертом по трезвости, называется именем советского физиолога Геннадия Шичко, который занимался проблемой зависимости через написания определенных установок перед сном. Методика заключается в том, что человек пишет эти убеждения, предварительно прослушав лекционные занятия.

- Сначала ему объясняют, какие убеждения помогут сохранить его трезвость, а потом он прописывает эти убеждения по определенным схемам. Своего рода, это самоубеждение, - уточнил Виктор. - И, если раньше нравился дым табака, то теперь человек понимает, что это неправильное восприятие, что это ядовитое вещество.

По словам специалиста, если клиент обратился за помощью, значит, он уже задумывался о своем будущем. Иногда, признается собеседник, хватает одного разговора, чтобы тот переосмыслил все.

При этом, если же человек принял решение «Все, бросаю все вредные привычки», то это вовсе не значит, что выбор окончательный. Слишком много соблазнов возникает: компании, реклама алкоголя...

НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ

С такими людьми, которым мешают окружение и обстановка, Виктор занимается серьезней: во время десяти занятий он заставляет их писать домашние задания, прописывать свои убеждения, которые полностью меняют отношение к алкоголю и табаку. В итоге становятся сознательными трезвенниками.

- Преимущество такого устойчивого состояния — человеку просто не хочется выпивать, - рассказывает Виктор. - Даю человеку определенную мотивацию. Этот метод основан на практике — когда я вижу раствор этилового спирта, как бы он ни назывался — пивом или самым дорогим вином, для меня это только раствор этилового спирта. Ничем не лучше, чем раствор ацетона или бензина.

Эксперт утверждает, что после такого изменения сознания никаких позывов залить эту жидкость себе вовнутрь уже не возникает. Именно к такому состоянию учитель трезвости обычно приводит своих пациентов.

В учебных заведениях специалист проводит занятия бесплатно. Много его лекций выложены в открытом доступе в интернете. Но если кому-то требуются индивидуальные занятия, тогда просит с пациентов взнос в общественную организацию, где он работает.

КОНКРЕТНО

Топ-5 установок, мешающих бросить пить

- Алкоголь — пищевой продукт. На самом деле, это обычное ядовитое вещество.

- Качественный алкоголь неопасен. На самом деле, так называемое, качество алкоголя кроется в добавках, а сам этиловый спирт — везде одинаковый.

- Нужно знать меру. На самом деле, мера нужна в полезном, а вредное вредит с первой капли. Единственная безопасная доза алкоголя - ноль.

- Алкоголь повышает настроение. На самом деле, повышает настроение человека ситуация и положительный настрой на нее. Если ситуации и настроя нет, то настроение не повысится. На похоронах люди не веселятся из-за алкоголя, а на праздники людям весело и без спиртного.

- Самое страшное — это химическая зависимость. На самом деле, самое большая привязка к веществу - именно психологическая. Можно сколько угодно чистить человеку кровь, но он будет зависимым, если не поменяет убеждения в своей голове.

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