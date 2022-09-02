Профессия "алкоголик": 18-летний парень за тысячу рублей готов помочь тем, кто не может контролировать себя после спиртного Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще недавно на досках объявлений появилась новая услуга «собутыльник на час», как на днях у этого предложения появились конкуренты. Слышали что-нибудь об услуге «профессиональный алкоголик» всего за тысячу рублей?

Мы нет, поэтому решили дописаться до представителя новой профессии и узнать, что входит в перечень его услуг, и чем он отличается от «собутыльник на час».

«НА МОЕМ ФОНЕ ЛЮБОЙ АЛКАШ БУДЕТ ТРЕЗВ, КАК СТЕКЛЫШКО»

- Ваша жена, девушка или сестра не разрешает сильно пить на свадьбах, потому что вы становитесь неадекватным? Не беда! Предлагаю вашему вниманию профессионального выпивальщика и друга. Напьюсь так, что на моем фоне вы будете казаться трезвым столбом или вообще непьющим человеком, - с таких строк начинается объявление.

Дончанин уверяет, что под действием алкоголя он из тихого и спокойного парня превращается в настоящего буяна. А его преимущество - переносимость любого вида спиртного.

Работа его всегда начинается со встречи с клиентом и обсуждением отвратительного поведения на людях. Затем парень разрабатывает план действий и только потом отправляется с заказчиком на мероприятие.

ДРАКУ ЗАКАЗЫВАЛИ?

- Если пьяного меня будет недостаточно, чтобы вас выгородить, то могу устроить драку. Но небольшую. Осилю от двух до десяти человек, - продолжает собеседник.

По словам ростовчанина, у него хорошая физическая подготовка, и он владеет базовыми приемами. Но профессионально боевыми искусствами не занимался. Поэтому учинять сильный дебош в его планы не входит.

- Поймите, я не вышибала какой-то, а так … придраться могу к человеку и вывести на небольшой конфликт, - объяснил представитель необычной профессии.

От клиента требуется лишь придумать причину ссоры и аргументы, чтобы было чем переспорить в перепалке потенциальную «жертву».

«НИКТО НЕ ВЕРИТ, ЧТО ЭТО ПРАВДА»

Еще парень за дополнительную плату предлагает устроить любую «дичь» на праздничном дне. Все, что придет клиенту в голову, алкоголик готов исполнить за бонусные рубли.

Во время разговора ростовчанин долго увиливал от ответа об окончательной стоимости его услуги. Но потом все же сдался.

- Да я и сам особо не знаю. Сама услуга стоит тысячу. За эти деньги я только напьюсь. Плюс вы мне покупаете билет на мероприятие, если это того требует. Еще находите мне место, где я бы смог переночевать и прийти в себя. И главное - дайте мне напиться. А драка и другой треш, наверное, за дополнительные 500 рублей устрою, - перечисляет парень.

ТАЙНА ОСТАНЕТСЯ

Выпивальщик уверяет, что весь злой умысел клиента останется в тайне. Правда, из гарантий, что ваш подставной алкоголик и дебошир в пьяном угаре не выдаст, что его наняли, лишь взять обещание на веру.

Во время разговора выяснилось, что новая услуга стала давно популярна.

- Люди частенько приглашают побыть их собутыльником. А еще как тамаду зовут. Но очень много тех, кто пишет в шутку, так как не верят, что такая услуга существует, а зря, - добавил креативный ростовчанин.

Кстати, находчивому «алкоголику» по профессии всего 18 лет.

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