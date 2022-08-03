Как ростовские «собутыльники на час» за деньги вытаскивают клиентов из депрессии и подталкивают к разводам

Кому-то помогает дружеское общение, а кто-то предпочитает платить. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последнее время на просторах интернета стали появляться объявления «Собеседник и собутыльник на час». Несколько десятков добродушных ростовчан готовы выслушивать жалобы незнакомцев на жизнь за чисто символическую стоимость. Мы решили прозвонить по объявлениям и узнать, что входит в перечень услуг такого «специалиста». а психологи рассказали, каких результатов стоит ждать от таких сеансов.

ЗАКУСКИ ЗА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА

Первый собеседник - 45-летний Алексей. Мужчина готов не только составить вам компанию и поддержать в трудной ситуации, но при необходимости и напиться с клиентом. Правда алкоголь и закуски придется покупать заказчику. Ценник самой услуги - 500 рублей в час.

- Хотите, можете приехать ко мне и мы пожарим мясо на мангале. Я умею и могу готовить, так как работал еще и поваром третьего разряда на корабле и в ресторанах, - презентует себя дончанин.

Среди преимуществ он также выделяет высшее образование. Кроме сферы общепита Алексей, по его словам, работал психологом и пиар-менеджером. А потом нашел свое призвание в душевных разговорах.

- Сейчас пытаюсь поддерживать людей, давать им советы, чтобы они не приняли неправильных решений, - презентует себя дончанин.

Он подчеркивает, что не раскрывает секреты, которые ему рассказывают клиенты. Мужчина даже не прочь составить письменный договор, который будет гарантировать конфиденциальность таких бесед.

НЕ СТАТЬ АННОЙ КАРЕНИНОЙ

Чтобы не быть голословным, мужчина рассказал корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону" о плодах своего труда.

- На днях я вытащил человека из глубочайшей депрессии. Клиент хотел закончить так, как Анна Каренина из романа Толстого. Причем он сам мне позвонил: хотел перед судьбоносным решением все еще раз обдумать. В итоге приехал ко мне, мы выпили, и я смог его отговорить, - откровенничает Алексей.

Ростовчанину приходилось отговаривать клиентов от разводов, измен и предательства.

- Ведь вы имеете свой взгляд на ситуацию, а ваш супруг, к примеру, мыслит иначе, - продолжает профессиональный собеседник. - Поэтому в такой ситуации вам и нужен кто-то третий. Чтобы подсказал, как быть и уберег от ошибок. Все это настолько тонкие вещи.

Мужчине ради спасения чужих судеб не раз приходилось становиться собутыльником на час. Перспектива застолья Алексея не пугает, ведь у него, по его словам, есть еще один талант - не пьянеть даже от самого крепкого спиртного.

РАЗВЕЛАСЬ И РАСЦВЕЛА

Пока одни желающие послушать чужие проблемы отговаривают людей от необдуманных решений, другие доводят клиентов до разводов. Один из таких предлагает безлимитный разговор за 2000 рублей. Рассказывай, что и сколько хочешь, пока не выговоришься.

- Как-то я познакомился с одной женщиной и предложил ей выговориться мне о своих проблемах, - вспоминает профессиональный собеседник. - Честно говоря, она выглядела уставшей и болезненной. Короче, стала рассказывать о своем ужасно ленивом муже. А я предложил ей с ним развестись. Она сначала упиралась, но спустя несколько встреч все же решила расторгнуть брак.

После того случая прошло несколько лет. А дончанин до сих пор общается с той некогда несчастной женой.

- Сейчас она прямо расцвела, живет в Италии, вышла во второй раз замуж, - улыбается мужчина. - Да и детям там лучше, чем с родным отцом. Присылала мне видео, как малышня учится играть на гитаре.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА БОНУСОМ

И, наконец, третий любитель психологии и человеческих отношений по образованию вовсе не психолог. Пожилой мужчина работает чинит компьютеры. А в свободное от работы время готов помочь и выслушать любого желающего за 500 рублей в час.

- В отличие от других айтишников я всегда любил поговорить с людьми, дать им дельный совет. Я это делаю не ради прибыли. Иногда могу денег и не взять. Просто нравится слушать и советовать, - честно признался он.

А еще пенсионер может помочь своему собеседнику починить компьютер.

- Даже скидку сделаю, - обещает дончанин.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

На «горячей линии» помогут и профессионально, и бесплатно

Наталья Богатырева, психолог, Ростов:

- С одной стороны такие беседы могут быть полезны - человек пересказывает свою проблему постороннему слушателю, может посмотреть на ситуацию со стороны. Таким образом, она становится более понятной самому рассказчику. Но так как беседа проходит под градусом, то это может вызвать эффект преувеличения проблемы и надуманности несуществующих фактов.

Психолог же применяет профессиональные техники в работе с подсознанием, важно помочь клиенту разобраться в ситуации профессионально, ведь от этого зависит дальнейший ход событий. Поэтому, я бы посоветовала вместо звонка таким собеседникам обратиться на «горячую линию» психологической поддержки. Там специалисты выслушают и помогут. Причем совершенно бесплатно.

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