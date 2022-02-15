Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 16:16

По жизни холостой: Ростовский психолог рассказала о пользе и вреде одиночества

Как оказалось, коучи из «Инстаграма» и «ТикТока» путают понятия и заставляют людей чувствовать себя несчастными
ПОПОВА Екатерина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Так ли нужно "уметь быть одиночкой", как это рекламируется в блогах?

Так ли нужно "уметь быть одиночкой", как это рекламируется в блогах?

Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще вчера все праздновали День влюбленных, дарили своим вторым половинкам подарки, друзьям и знакомым - валентинки, а уже сегодня отмечается День одиноких людей. Некоторые даже нанимают парня на час, чтобы сделать для соцсетей заветное фото с букетом в мужской руке. Казалось бы, когда в телефоне у каждого несколько приложений соцсетей и мессенджеров, не найти себе друзей и вторую половинку просто невозможно, но в наше время, наоборот, чувство одиночества у многих обостряется. Так ли плохо чувствовать себя одиночкой, когда это полезно, а когда может нанести непоправимый вред, в «КП — Ростов-на-Дону» обсудили с психологом Натальей Богатыревой.

«ПОЧЕМУ ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧТО Я НЕСЧАСТЛИВ?»

Молодежь любит пошутить на тему одиночества. Многие снимали смешные видео, суть которых - показать, что быть «одиноким одиночкой» не так уж и плохо.

Многие пользователи в свое вечно холостяцкое оправдание снимали липсинги — исполняли отрывки известных песен. Чего только не было в ленте «ТикТока»: и «Бродяга по жизни холостой», и «Да, я один. Почему ты думаешь, что я несчастлив?» и кучу других песен.

Некоторые "инстаграм-эксперты" уверяют, что одиночество - удел сильных

Некоторые "инстаграм-эксперты" уверяют, что одиночество - удел сильных

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В свою очередь пользователи, купившие пару курсов для саморазвития по психологии, трубят на каждом углу, что в одиночестве одни плюсы и вообще «Все мы пришли в этот мир одинокими и уйдем такими же».

«НЕ ОДИНОЧЕСТВО ПОЛЕЗНО, А СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ»

- Многие путают одиночество с социальной изоляцией. Так вот социальная изоляция не обязательно является негативным опытом, в то время как одиночество является, - говорит Наталья Богатырева.

Одиночество — не значит, что на один квадратный километр никого из людей рядом нет, это, скорее, про то, как человек себя чувствует в данный момент. Его можно испытывать даже находясь в толпе людей.

Человек может уходить от некоторых социальных контактов, если так ему будет лучше, объясняет психолог

Человек может уходить от некоторых социальных контактов, если так ему будет лучше, объясняет психолог

Фото: Алексей ФОКИН

- То есть человек имеет социальные контакты, но решил от них отойти или уменьшить, потому что для него сейчас так будет лучше — это изоляция, - объясняет психолог. - А одиночество вызвано отсутствием желаемых контактов: человеку и хочется общения, но он боится, тревожится, что его не понимают, не любят. Поэтому у него не выходит наладить коммуникацию, а негативный опыт усугубляет это состояние, и тогда человек вынужденно может уйти в более глубокое одиночество, - подчеркивает собеседница.

Именно в этой терминологии и запутались неспециалисты из «Инстаграма» и «ТикТока». Во всех советах из соцсетей подразумевается только социальное одиночество, а здесь решаем только мы - иметь семью, друзей или нет.

- Если человек в контакте с собой, со своими потребностями, то он сможет правильно для себя решить, следуя своей истине. А не идти за модным направлением, например, что одиночество - полезно, или наоборот, следовать слепо традициям или требованиям старших - иметь семью несмотря ни на что.

Плохо, когда человек не может получить желаемого общения

Плохо, когда человек не может получить желаемого общения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«БРОСИТЬ ВЫЗОВ ШАБЛОНАМ»

Одиночество бывает двух типов - социальное и эмоциональное. Социальное одиночество - отсутствие друзей, семьи или сообщества, а эмоциональное - когда мы не удовлетворены качеством общения и взаимодействия с окружающими.

- И чувство одиночества может привести к потере уверенности и влиять на поведение, заставляя людей отказаться от контактов. Помочь побороть это чувство могут научные психологические подходы. Например, когнитивно-поведенческая терапия помогает людям понимать и направлять их автоматические мысли и чувства, чтобы уменьшить одиночество, - продолжает психолог.

Помогает также и позитивная психология. Она вызывает положительные эмоции и состояния, помогая людям избавиться от негативных чувств и установок.

Есть научные подходы, которые помогут человеку побороть одиночество

Есть научные подходы, которые помогут человеку побороть одиночество

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также можно применять медитацию осознанности. Она помогает отследить негативные мысли, которые подрывают способность быть более коммуникабельным с окружающими.

- Все эти подходы используют методы, которые помогают человеку побороть собственные шаблоны и заменить их на более управляемые и позитивные способы реагирования, подытожила Наталья Богатырева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Друзья говорят, что у меня привычка выходить замуж»: ростовчанка откровенно рассказала, что нашла свою любовь только в четвертом браке

Для того, чтобы встретить «того самого», женщине понадобилось 30 лет и три развода (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Часики тикали, мужа все нет: Откровения женщин, решивших «родить для себя»

Как осознанно приняли решение примерить статус «мать-одиночка», рассказали возрастные мамы из Ростова-на-Дону (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ