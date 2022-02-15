По жизни холостой: Ростовский психолог рассказала о пользе и вреде одиночества

Так ли нужно "уметь быть одиночкой", как это рекламируется в блогах? Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще вчера все праздновали День влюбленных, дарили своим вторым половинкам подарки, друзьям и знакомым - валентинки, а уже сегодня отмечается День одиноких людей. Некоторые даже нанимают парня на час, чтобы сделать для соцсетей заветное фото с букетом в мужской руке. Казалось бы, когда в телефоне у каждого несколько приложений соцсетей и мессенджеров, не найти себе друзей и вторую половинку просто невозможно, но в наше время, наоборот, чувство одиночества у многих обостряется. Так ли плохо чувствовать себя одиночкой, когда это полезно, а когда может нанести непоправимый вред, в «КП — Ростов-на-Дону» обсудили с психологом Натальей Богатыревой.

«ПОЧЕМУ ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧТО Я НЕСЧАСТЛИВ?»

Молодежь любит пошутить на тему одиночества. Многие снимали смешные видео, суть которых - показать, что быть «одиноким одиночкой» не так уж и плохо.

Многие пользователи в свое вечно холостяцкое оправдание снимали липсинги — исполняли отрывки известных песен. Чего только не было в ленте «ТикТока»: и «Бродяга по жизни холостой», и «Да, я один. Почему ты думаешь, что я несчастлив?» и кучу других песен.

Некоторые "инстаграм-эксперты" уверяют, что одиночество - удел сильных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В свою очередь пользователи, купившие пару курсов для саморазвития по психологии, трубят на каждом углу, что в одиночестве одни плюсы и вообще «Все мы пришли в этот мир одинокими и уйдем такими же».

«НЕ ОДИНОЧЕСТВО ПОЛЕЗНО, А СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ»

- Многие путают одиночество с социальной изоляцией. Так вот социальная изоляция не обязательно является негативным опытом, в то время как одиночество является, - говорит Наталья Богатырева.

Одиночество — не значит, что на один квадратный километр никого из людей рядом нет, это, скорее, про то, как человек себя чувствует в данный момент. Его можно испытывать даже находясь в толпе людей.

Человек может уходить от некоторых социальных контактов, если так ему будет лучше, объясняет психолог Фото: Алексей ФОКИН

- То есть человек имеет социальные контакты, но решил от них отойти или уменьшить, потому что для него сейчас так будет лучше — это изоляция, - объясняет психолог. - А одиночество вызвано отсутствием желаемых контактов: человеку и хочется общения, но он боится, тревожится, что его не понимают, не любят. Поэтому у него не выходит наладить коммуникацию, а негативный опыт усугубляет это состояние, и тогда человек вынужденно может уйти в более глубокое одиночество, - подчеркивает собеседница.

Именно в этой терминологии и запутались неспециалисты из «Инстаграма» и «ТикТока». Во всех советах из соцсетей подразумевается только социальное одиночество, а здесь решаем только мы - иметь семью, друзей или нет.

- Если человек в контакте с собой, со своими потребностями, то он сможет правильно для себя решить, следуя своей истине. А не идти за модным направлением, например, что одиночество - полезно, или наоборот, следовать слепо традициям или требованиям старших - иметь семью несмотря ни на что.

Плохо, когда человек не может получить желаемого общения Фото: Алексей БУЛАТОВ

«БРОСИТЬ ВЫЗОВ ШАБЛОНАМ»

Одиночество бывает двух типов - социальное и эмоциональное. Социальное одиночество - отсутствие друзей, семьи или сообщества, а эмоциональное - когда мы не удовлетворены качеством общения и взаимодействия с окружающими.

- И чувство одиночества может привести к потере уверенности и влиять на поведение, заставляя людей отказаться от контактов. Помочь побороть это чувство могут научные психологические подходы. Например, когнитивно-поведенческая терапия помогает людям понимать и направлять их автоматические мысли и чувства, чтобы уменьшить одиночество, - продолжает психолог.

Помогает также и позитивная психология. Она вызывает положительные эмоции и состояния, помогая людям избавиться от негативных чувств и установок.

Есть научные подходы, которые помогут человеку побороть одиночество Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также можно применять медитацию осознанности. Она помогает отследить негативные мысли, которые подрывают способность быть более коммуникабельным с окружающими.

- Все эти подходы используют методы, которые помогают человеку побороть собственные шаблоны и заменить их на более управляемые и позитивные способы реагирования, подытожила Наталья Богатырева.

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