Часики тикали, мужа все нет: Откровения женщин, решивших «родить для себя»

Как решились "родить для себя", рассказали возрастные мамы из Ростова-на-Дону Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Еще каких-то полвека быть матерью-одиночкой было позорно. Женщин клеймили: «Кому рожала? Точно беспризорником будет!» В дальнейшем - с такими же трудностями сталкивались и дети. Над ними подшучивали, выделяли в коллективе и даже издевались.

Но времена изменились: женщина уже давно может смело разводиться и рожать детей для себя, не опасаясь общественного осуждения и разговоров за спиной.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с осознанными матерями-одиночками из Ростова-на-Дону. Женщины рассказали, почему решились на этот шаг, с какими трудностями столкнулись, а также о том, кто им помогает воспитывать детей.

ИСТОРИЯ № 1: «ПРОСЫПАЕШЬСЯ, А ТЕБЕ УЖЕ 38 ЛЕТ»

- Когда вам лет 20, мир кажется непокоренным, спешить особо никуда не надо, времени-то - вагон. Родственники поощряют стремление состояться в карьере, о личном сильно не расспрашивают: «Успеешь все, куда спешить-то?» Так вот и проходит жизнь, - делится своей историей ростовчанка Диана Горелова. - Сначала нужно хорошо окончить школу, потом обязательно поступить в университет, ну а после, конечно же, найти стабильную работу, куда без этого?

- А женихи эти, - говорила мама, - подождут.

- Стараешься прислушиваться к совету родителей, год за годом покоряешь новые вершины. Ну вот, и школа с медалью, и диплом с отличием, и зарплата хорошая, и даже степень научная имеется. Все бы ничего, но однажды утром просыпаешься, а тебе уже уже 38 лет, - продолжает молодая женщина. - За это время была лишь пара мимолетных романов да первая пубертатная любовь - опыт так себе, если честно. Понимая мою ситуацию, некогда спокойные родители теперь даже не намекают, а прямо говорят: «Еще годок-другой и даже ребенка не родишь! Пора мужчину найти». Мда, в 38-то - самое удачное время! Такая ты - умная, взрослая женщина, со своими привычками, хорошим психоаналитиком, парой перьевых подушек и качественным финским набором столового серебра. Такое себе приданное - на любителя.

УЛУЧШИТЬ ДЕМОГРАФИЮ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Но шутки шутками, а хороших мужиков еще щенками разбирают, - уверена ростовчанка. - Пока я там диплом защищала, примерных отцов и мужей уже все - забронировали. Остается выбирать между женатиками и маменькиными сынками. Но перед тем как прийти к такой суровой правде жизни, я все же делала попытки найти свое счастье. Онлайн-знакомства, пятиминутные экспресс-свидания, даже с Коленькой, сыном маминой подруги, кофе пила. Но все как-то не то и не так. Решила, что просто рожу ребенка для себя. Ну а что - все-таки 21 век на дворе. Киркоров вон - может, а я чем хуже? Но просто подойти к первому встречному с пикантным предложением - улучшить демографию без обязательств - как-то странно.

Но судьба - штука коварная: послал запрос во вселенную, жди ответочку. Так и произошло. Когда мне исполнилось 39 лет, дедушка попал в больницу, а мы с мамой тогда не на шутку испугались. Дежурили около его палаты сутками. Единственное, что успокаивало: лечащий врач дедули был ответственным, вдумчивым и очень внимательным. Помимо своих профессиональных качеств, Василий Иванович, оказался очень импозантным мужчиной 38 лет. Старался помочь всеми силами и попутно оказывал мне знаки внимания. Вскоре дедулю выписали, а Вася позвал меня на чашечку кофе.

Когда вам лет 20, мир кажется непокоренным, спешить особо никуда не надо, времени-то - вагон. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ДЕЙСТВУЕМ ПО ПЛАНУ

- Арабикой, как вы понимаете, не ограничилось, мужчина очень красиво ухаживал, после дежурств спешил скорее увидеться, звонки, переписки. Такое внимание, очень подкупало, ведь давненько в жизни не было конфетно-букетного периода. Вася уделял все время только мне. И это было первым звоночком, говорящим о том, что жены у него нет. И тут поняла: а ведь это идеальный отец для моего будущего ребенка! Генетика отличная, умный, красивый, еще и врач! Все сошлось. «Вместе и навсегда!» я от него не ждала, но родить ребенка от такого кандидата казалось отличной идей.

В свои планы, Васю я, естественно, не посвящала, а то еще испугается. Чтобы не возникало лишних вопросов, соврала, что исправно принимаю противозачаточные: мол, милый, причин для беспокойства нет. И все было прекрасно! Но вскоре Василий сообщил, что в другой стране у него живет семья - жена и трое детей. Этот факт хоть и заставил задуматься, но позже, я все же поняла, что так даже будет лучше, ведь никаких обязанностей от него требовать не буду, а значит действуем по плану.

«НЕ ВЕРИЛА СЧАСТЬЮ: ТЕСТ ПОКАЗАЛ ДВЕ ПОЛОСКИ!»

- Что не говори, но в 20 лет забеременеть - раз два и получилось, а в 39 - это большая работа. Я изучила этот вопрос вдоль и поперек. Поэтому специально высчитала благоприятные дни для зачатия и назначила встречу. Спустя три недели не поверила счастью, ведь тест показал две полоски! Сообщать такие новости оказалось сложнее, чем я думала. В фильмах вот показывают, как счастливый папаша крутит любимую на руках, бросается целовать живот. В нашем случае было по-другому: сначала я рассказала о беременности, а потом добавила, что ни на что не претендую. К моему удивлению, Василий был не против. Даже обмолвился, что своего ребенка не бросит и будет помогать. Ну, тем лучше!

Во время беременности Вася, действительно, был рядом: поддерживал, опекал. В какой-то момент мне даже показалось, что из этой истории может получиться настоящая семья. Мол, с женой он разведется, а детям будет помогать. Уже сейчас понимаю, что в этом была главная ошибка. Ведь шаг за шагом я строила иллюзию счастливой семьи, которой нет и не будет никогда.

«В ГРАФЕ «ОТЕЦ» ПОСТАВИЛА ПРОЧЕРК»

- Через семь месяцев родилась наша дочка София. Как я и обещала Васе, в графе «отец» поставила прочерк. Но все это мелочи, ведь теперь я - мама, а это совершенно новые и волшебные чувства. Да и мои родители, наконец-то, заполучили гордый статус бабули и дедули.

С рождением дочери захотелось домашнего тепла и уюта, а еще - внимания, как у настоящей семьи. И, по началу, все это было, ведь любимый жил с нами. Вася не мог насмотреться на Сонечку, нежно ее баюкал, менял памперсы, кормил, - ну впрямь идеальный отец. Но вот ко мне он стал относится гораздо холоднее, даже подшучивал по поводу лишних килограммов. Так и говорил: «Ты, давай, спортом занимайся, а то - к другой уйду». И это при том, что у меня на руках сейчас грудной ребенок, а времени нет - даже сходить в душ.

ИЗ ЖЕНИХА ПРЕВРАТИЛСЯ В ПАПУ ВЫХОДНОГО ДНЯ

- Когда малышке был год, Вася решил перевести жену и троих детей в Россию. И на этом сказка о «вместе и навсегда» стала медленно угасать, ведь я реально понимала, что жить на две семьи ему будет просто невозможно. Постепенно он забрал все свои вещи, и превратился в папу выходного дня. С того момента прошло семь лет. И, если честно, мало, что поменялось, разве что приходить к дочери он стал один раз в месяц и то по особому напоминанию. Но я не против их встреч, ведь понимаю, что малышка его очень любит и ждет.

Сейчас, когда чувства поостыли, я здраво понимаю, что обожглась о собственные ожидания. Поначалу казалось, что буду такой сильной и независимой матерью-одиночкой. Не нужен мне мужчина, и без него обойдусь. Но как только столкнулась с реальными проблемами, первыми трудностями, поняла, что поддержка второй половины действительно нужна. Причем не только как отца, но и как любимого человека, который всегда будет рядом. Конечно же о своем решении я ни капли не жалею, ведь Соня - это лучшее, что есть в моей жизни. Но девушкам, решившим «родить для себя», все же предлагаю задуматься: это не так просто, как кажется!

Сначала нужно хорошо окончить школу, потом обязательно поступить в университет, ну а после, конечно же, найти стабильную работу, куда без этого? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ИСТОРИЯ № 2 : «С МУЖЧИНАМИ У МЕНЯ КАК-ТО НЕ ЛАДИЛОСЬ»

Но не все так стремятся создавать семейный быт. Некоторые женщины действительно не хотят обременять мужчину тяготами родительства. Им проще родить малыша, рассчитывая только на собственные силы. Ровно так произошло и с Викторией Богдановой.

- Чем быстрее часики тикали к 40 годам, тем осознаннее становилось мое желание быть мамой. Еще каких-то 15 лет назад я представляла счастливую полноценную семью. Ну там любовь, взаимопонимание, котлеты - по четвергам, шашлыки - по воскресеньям на даче, по субботам - поездки в гипермаркет и совместные планы. На меньшее я просто бы не согласилась. Но, спустя время, дела стали обстоять иначе. Ведь я по-прежнему так и не смогла найти мужчину. Вообще с ними у меня всегда как-то не ладилось. То я им не нужна, то они мне. Эмоциональные качели, какие-то истерики и все мимо кассы: «тем самым» из романтических фильмов не пахло.

ОТЛИЧНЫЙ КАНДИДАТ С ПРЕКРАСНОЙ ГЕНЕТИКОЙ

- В 39 лет я четко поняла, что хочу родить ребенка для себя. Но делать ЭКО не решалась, думала: «Ну, а вдруг, встречу кого-то и само как-нибудь получится». К удивлению, мой запрос на небесах очень быстренько одобрили. Ведь спустя три месяца я познакомилась с Петей. Это произошло в одном из ресторанов города: мы с компанией отмечали там день рождения общей подруги.

За соседним столиком сидел очень симпатичный молодой человек. На вид ему было не больше 30 лет. Сначала он внимательно меня изучал, ну а позже, осмелился пригласить на танец. Мы обменялись номерами телефонов и продолжили общение. Петя был очень галантным кавалером, старался одарить вниманием и заботой. А я все вела учет положительных качеств кандидата в отцы. Он прошел почти по всем критериям. Окончил мехмат, работал программистом, по выходным читал русскую классику и почти не пил. В голове словно зажглась лампочка: отличный кандидат с прекрасной генетикой.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД

- Поняв, что Петя идеально подходит, я начала действовать. Все чаще звала его к себе домой на разговоры в непринужденной обстановке, всеми возможными способами делала так, чтобы он забыл о контрацепции. Петя приходил ко мне домой каждую пятницу ровно два месяца подряд, а под новый год я, наконец, получила долгожданный подарок под елку. Все труды не прошли даром: УЗИ показало беременность. Как только я узнала об этом, сообщила Пете, что нам придется расстаться, но про будущего ребенка промолчала. Все эти заморочки с отношениями мне были ни к чему. Главное - выносить и родить, а в 40 лет это та еще задачка и лишние нервы не нужны.

Свое материнство я планировала заранее: понимала, что это когда-нибудь случиться, но мало ли что там с мужчиной. Они ведь уходят и приходят, а дети остаются. Чтобы чувствовать себя свободно, в течение нескольких лет откладывала часть зарплаты на различные расходы. Хотелось, чтобы была финансовая подушка безопасности помимо декретных выплат. Все прошло по плану: беременность была на удивление мягкая, без особых проблем. Родила ровно в срок здорового мальчика Ванюшу. Мои родители лишних вопросов не задавали, лишь окутали нас вниманием и заботой. Для них этот малыш тоже был очень долгожданным.

Многие мамы-одиночки с ужасом ждут тот день, когда малыш задаст самый главный вопрос: " А где мой папа?" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ПРИВЕТ, ПЕТЯ. ЭТО ТВОЙ СЫН!»

На протяжении всей беременности с Петей мы не общалась, и о рождении сына он тоже, соответственно, не знал. Но, видимо, под влиянием гормонов или всеобщего счастья, когда Ванюше было полгода, я все же решила сообщить Петру, что у него родился сын. Отправила фотографии с подписью: «Привет, Петя. Это вой сын Ваня! Ему сейчас полгода».

Хоть заранее я и не хотела отношений и осознанно родила для себя, все же ожидала какую-то положительную реакцию. Сын же все-таки. Но ее не последовало, на это сообщение он ничего не ответил. Хотя через общих знакомых я узнала, что оно до него все-таки дошло. Я, конечно, немного расстроилась. Хотя и понимаю, что это же логично: сама родила, сама оборвала все связи. Ну что же ты хочешь? Логически напрашивается. Ответа на этот вопрос я так и не нашла: возможно - гормоны, возможно - несправедливость. У подруг-то вон - семьи полноценные, а я одна.

«А ГДЕ МОЙ ПАПА?»

- Сейчас прошло уже почти пять лет. И, если мой внутренний конфликт можно как-то сгладить, то с малышом такой фокус не пройдет. Ваня растет, видит, что в семьях есть и мама, и папа. Все чаще начинает задавать какие-то наводящие вопросы. И я понимаю, что близок тот день, когда он задаст самый главный: «А где мой папа?»

Как на него отвечать, я пока сама не знаю. Если скажу, что умер, а позже выяснится, что это не так, у ребенка будет травма. А если скажу, что космонавт, то он будет всю жизнь его искать. В общем, пока я еще не понимаю, как быть.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Я хочу родить ребенка для себя, чтобы…»

Ростовский психолог Полина Шаповалова объясняет: когда женщина принимает решение родить для себя, то возникает множество вопросов. В их числе - как самостоятельно обеспечить ребенку достойную жизнь? Как дать образование? Как с психологической точки зрения малыш будет себя чувствовать? Не станет ли отсутствие отца психологической травмой?

- Эти вопросы и сомнения абсолютно нормальны, - уверяет специалист. - Они говорят о серьезном подходе к материнству, понимании ответственности и последствий такого выбора.

Однако, часто женщины, решаясь на подобный шаг, думают только о благополучии ребенка, совершенно не учитывая свое психоэмоциональное состояние в период беременности и в первые месяцы жизни малыша.

- В такие моменты женщина остро нуждается в поддержке, понимании и помощи, - объясняет психолог. - И речь далеко не о финансовой стороне вопроса, хотя и это, конечно, немаловажная составляющая. Чтобы картинка счастливого материнства не разбилась о суровую реальность, необходимо задуматься над тем, как будет ощущать себя мама на всех этапах взросления ребенка без мужской поддержки.

Эксперт уверяет: женщинам, решающимся на статус «мать-одиночка» важно честно ответить себе на вопрос: «Я хочу родить ребенка для себя, чтобы…» Первое - чтобы дарить ему любовь и ласку, делать его счастливым, передавать то, чему учили меня родители. Второе - чтобы заполнить пустоту и одиночество своей жизни. Третье - потому что пора или это мой последний шанс?

- В первом случае мотивация верная, во втором и третьем есть риск, что материнство не сделать женщину счастливой и не принесет ожидаемой радости, - предупреждает Полина Шаповалова.

Также очень важно вовремя реагировать на вопросы ребенка об отце, но делать это стоит аккуратно, учитывая возраст и психологические особенности.

- Если ребенок совсем маленький, можно сказать, что папа живет очень далеко, но при этом он все равно очень любит его, просто пока не может приехать, - говорит психолог. - Когда подрастет и вопросов будет больше, то стоит объяснить, что папа не был готов/был молод/не зрел. Что взрослые иногда себя так ведут. Самое главное - преподносить такую информацию не как трагедию, а как данность. Очень важно, чтобы в голове мамы не звучали обиды, претензии и неловкость. Если ребенок считает их, то очень вероятно, что вскоре сам начнет проецировать все это на отца. И, как следствие, появится чувство брошенности и ненужности, а этого нельзя допустить.

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