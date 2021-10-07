Сидят дома, а хуже, чем на работе: Ростовский психолог рассказала, как не загубить здоровье на удаленке

Многие так и не привыкли к удаленке после первых ограничений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нынешнее возвращение ковидных ограничений в народе уже прозвали четвертой волной. Дончане бурно обсуждают новый виток возвращения на удаленку 30% сотрудников на многих предприятиях. А сотрудники 65+ если и появлялись на предприятиях за последние полтора года, то эпизодически. Меж тем люди жалуются, что коронавирус приносит не только симптомы болезни, но и душевный дискомфорт. Так, студенты не могут проведать друг друга в общежитиях и жалуются, что у них из-за этого нет друзей. Как не погружаться в негатив, а обернуть ситуацию себе на руку? Об этом читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказала ростовский психолог Наталья Бутенко.

РАЗГРАНИЧИВАТЬ РАБОТУ И ДОМ

- Даже если в прошлом году вы были в самоизоляции долгие месяцы, это все равно непривычная ситуация - постоянное нахождение дома и работа из своей комнаты. В таком режиме нужно быть особенно внимательным к своему телу, - объясняет Наталья Алексеевна. - Некоторые клиенты рассказывают, что, сидя дома, они чувствуют себя хуже, чем в офисе, хотя у них есть возможность не сидеть девять часов без отрыва перед монитором.

Дело в том, что сейчас нет четкого разграничения домашних и рабочих дел, поэтому мы чаще отвлекаемся и теряем лишнее время. Тут важно ввести распорядок и правила.

Сложно разграничить домашние и рабочие дела Фото: Мария ЛЕНЦ

ВНИМАНИЕ - ТЕЛУ

- Важно воспринимать тело не просто как тележку для нашего всезнающего мозга. Ему нужен отдых и уход, физкультура, - говорит психолог. - Давайте своему телу чистую воду в достаточном количестве, приятные нагрузки — ту же гимнастику, ведь без занятий совсем мы чувствуем себя только хуже, а после разминки тело говорит нам спасибо.

Также нельзя недооценивать важность прогулки — хотя бы 30 минут. При работе дома трудно сфокусироваться на чем-то одном, когда физически ты привык к одним активностям и отдыху, а приходится решать и домашние, и рабочие задачи в одном месте. Так что смена обстановки и свежий воздух — то, что доктор, как говорится, прописал.

НАСТРОЙ: «ТЫ — КРАСАВЧИК!»

Психолог призывает людей быть внимательными и к своему уму - он и так устал от недовольства собой и дедлайнов. Лучше включить себе добрую комедию, вспомнить, что вас радовало в детстве, и подарить себе минуты беззаботности.

- Сама я в детстве очень любила фильм «Приключения Электроника» и сказку про старика Хоттабыча. Теперь включаю его своему сынишке-первокласснику и смотрим вместе. Сам бы он, может, смотреть и не стал бы, а когда мама увлеченно комментирует — заинтересовался.

Секрет лучшего киновечера — комедии, семейные фильмы и любимые ленты из детства, - советует психолог. А еще рекомендует аффирмации — позитивные утверждения.

- Знаю, многим поначалу кажется глупым повторять, что он успешен и прочее, некоторые даже сами перед собой в пустой квартире стесняются проговорить что-то очень важное и желанное, - вспоминает Наталья Алексеевна. - Но можно подойти к этому вопросу с юмором. Например, наклеить на зеркало в прихожей стикер «Ты красавчик!». Когда выходите из дома, посмотрите на него и широко улыбнетесь себе в зеркале — значит, работает!

Даже работая в пределах своей квартиры, нельзя забывать о прогулках Фото: Мария ЛЕНЦ

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ

- Есть еще есть различные практики вопросов. В упрощенном варианте звучит так: «Как мой день может стать еще лучше?» или «Как я могу завершить проект быстрее и проще?» - объясняет психолог. - Не утверждаете, что ваш день самый лучший (если таковым он не станет, не придется обижаться), а даете себе выбор: «А что, если я позволю себе сегодня выбрать встречу с новым прекрасным другом?» и «А что, если я позволю себе сегодня увеличить свой доход?» Начинайте свое утро с такого выбора, и так вы приучите свой ум видеть гораздо шире, больше возможностей.

ЧТО НАПОЛНЯЕТ СИЛАМИ

Когда дома стираются границы между работой и домашними заботами, кажется, что на любимое дело и времени нет, и сил. Крайне важно уделять время тем занятиям, которые наполняют вас радостью и энергией. Может, это уход за домашними цветами, или сделать себе роскошный завтрак. За годы забыли, чем увлекались? Вот и повод задать вопрос: «А что, если я выбираю открыться новым впечатлениям?»

Сейчас нет такой строгой самоизоляции, чтобы мы не могли выйти в магазин, встретить друзей во дворе. Потому что залог нашего хорошего в психологическом плане самочувствия — это живое общение, встречи и хобби.

- Составляйте внимательно и с любовью свой плейлист — не теми песнями, от которых хочется вспомнить всех обидчиков и упиваться жалостью к себе, а теми, которые вдохновляют и дают силы. Есть даже знакомая, которая коллекционирует самые смешные высказывания своего окружения. Во время встреч потом дружно с хохотом перечитывают «компромат», - делится Наталья Бутенко.

Кто-то находит поддержку в религии, в каждодневной молитве, от уныния и упадка.

Ну и трудотерапия, как и физкультура, - отличный антистресс. Дома или на даче приготовить участок к зиме.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ

Не стоит недооценивать влияние на нас цвета окружающих предметов. Психолог Наталья Бутенко рекомендует ввести дополнительно в пространство вокруг себя яркие цвета — зеленый, желтый, оранжевый. Нет, никто не заставляет вас отделывать ванную комнату ярко-зеленой плиткой и клеить в спальне желтые обои, если вы любите серый цвет. Профессионала, как говорится, отличают детали! Может, это будет наволочка на диванную подушку, а может — набор стикеров для записей важных идей или любимая кружка для вкусного кофе и рабочего настроя.

Компьютер на кухне, где рядом холодильник, - то еще испытание силы воли Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

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