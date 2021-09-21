Круглых отличников быть не должно: как не сойти с ума, делая домашние задания со школьниками

Домашнее задание: как вести себя школьникам и родителям посоветовали педагог и психолог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот и пролетели две учебных недели. В дневниках школьников уже появились первые домашние задания. Они взялись за их выполнение, конечно же, под пристальным надзором родителей. В домах с тонкими стенами соседи то и дело подскакивают от криков родителей и рыданий школьников. Ростовский психолог Елена Шамова рассказала, как избежать подобных конфликтов.

РОДИТЕЛЬ - НЕ УЧИТЕЛЬ!

- В первую очередь, родителям не стоит, как говорится, стоять над душой у ребенка. Садиться и все время "гавкать" под руку - явно не лучший выход из ситуации. Ведь тем самым родители сами меняют свой статус на "учительский". И дети неосознанно начинают этому противостоять, ведь для них они по-прежнему мама и папа. Лучше всего на первых порах детей настраивать самостоятельно выполнять домашние задания: именно для этого и разрабатывается режим дня, - отметила Елена Шамова.

По ее словам, родитель должен быть помогающим звеном, а не контролирующим и уж тем более карающим. Дети должны понимать, что выполнение домашних заданий - это их личная ответственность. Категорически нельзя давить на детей, наказывать их уроками, потому что вследствие всего этого у детей пропадает и без того слабое желание учиться.

Ребенка надо заинтересовывать новыми знаниями и вызывать любопытство. Психолог уверяет, что стоит отбросить и "советские" принципы - не должно быть круглых отличников. В первую очередь, родителям надо выяснить, какие предметы у ребенка идут лучше и делать упор именно на них, а по остальным школьник должен учиться как сможет, но, разумеется, не скатываться до "двоек" и "колов", чтобы не выйти из школы с одной лишь справкой.

- Важно видеть и то, когда ребенок начинает утомляться и истощаться. Если он начинает ерзать, вертеться, мучить кота или еще что-нибудь в этом роде, то его мозгу явно нужен перерыв, и ни в коем случае нельзя это игнорировать, - обратила внимание психолог.

Елена Шамова считает, что при нынешней школьной программе дети не будут получать удовольствие от учебы еще долгое время, так как им приходится воспринимать переизбыток информации.

МАЛЕНЬКИЕ МАНИПУЛЯТОРЫ

Учитель русского языка и литературы одной из ростовских школ Татьяна Никитина оказалась не согласна с психологом. По ее мнению, проблема не столько основывается на сложности школьной программы, сколько на мышлении самих детей.

- Сейчас школьники в большинстве своем обладают так называемым клиповым мышлением. В этом, разумеется, виноваты гаджеты и общение в мессенджерах, где "прив", "норм" и "ок" считаются нормой, впрочем, как и отсутствие знаков препинания, - считает Татьяна Никитина. - Дети разучились формировать свои мысли: они читают, к примеру, критику, выхватывают оттуда фрагмент и считают его ответом на вопрос, который предполагал весьма развернутый ответ. Они не высказывают свою точку зрения и даже не приводят примеры.

Кроме того, по мнению педагога, нынешние дети - жуткие манипуляторы. Приходя домой, они с порога начинают убеждать родителей в том, что учителя "такие-сякие" задали гору домашнего задания, а дети такие бедные, так устают, им так трудно, а мамы и папы, дедушки и бабушки верят, даже не удосуживаясь заглянуть в дневник и узнать, что там задано всего-то пара упражнений.

- А потом эти самые родители заявляются в школу и начинают упрекать педагогов в том, что те не жалеют бедных учеников. Возможно, молодым учителям было бы проще работать с такими детьми, так как у них примерно схожее мышление, но так как в школах работают в основном учителя старой закалки, то возникают своеобразные противостояния, - посетовала педагог.

По словам Татьяны Никитиной, учителя стараются соизмерять размер задаваемых домашних заданий. Но иногда приходится давать и побольше, в основном, это происходит при резкой смене учебной программы. Разумеется, в таком случае ученикам может прийтись сложновато, но непросто тут приходится и самим педагогам.

Поэтому главный совет родителям - не превращаться дома в учителей во избежание гибели своих же нервных клеток, но и не пускать все на самотек, поддаваясь уловкам и манипуляциям своих детей.

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