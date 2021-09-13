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Общество13 сентября 2021 15:48

Стало известно, как будут работать школы Ростова в дни выборов

В каждом образовательном учреждении будет свой график занятий
Ангелина СКИБА
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В учреждениях, где не будет избирательных участков, уроки должны проводить по расписанию

В учреждениях, где не будет избирательных участков, уроки должны проводить по расписанию

Фото: Мария ЛЕНЦ

В дни выборов депутатов Госдумы - с 17 по 19 сентября - занятия в школах Ростова организуют по-разному, в зависимости от наличия или отсутствия избирательных пунктов. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщили в администрации города.

Так, в образовательных учреждениях, где не будет избирательных участков, уроки должны проводить по расписанию. В тех заведениях, где учебный процесс не помешает работе избирательной комиссии, детей могут принимать в классах с условием создания дополнительных отдельных входов для избирателей.

- Если в школе будет несколько пунктов, возможна организация занятий за пределами здания, на базе спортивных комплексов, в музеях, театрах. В случае пятидневки занятия могут перенести занятия на субботу следующей недели, - говорится на сайте администрации Ростова.

Власти подчеркивают, что образовательный процесс будут вести при соблюдении всех санитарных мер.

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