В Ростове открыли второй корпус школы № 22 с кибер-ареной

Школа № 22 самая большая в городе. Фото: сайт администрации Ростова

Сегодня, 1 сентября, в Ростове открыли второй корпус самой школы № 22. На его возведение и оснащение затратили более 1,5 млрд рублей, сообщил в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В этой школе развитая спортивная инфраструктура, которой нет аналогов в Ростове. Мы открыли в школе 101 спортклуб. Здесь шесть залов, полноценное футбольное поле для соревнований и чемпионатов, легкоатлетический стадион и даже 50-метровый тир, - рассказал Алексей Логвиненко.

Также глава администрации добавил, что образовательное учреждение оснащено современной мебелью и компьютерной техникой. В стенах учреждения оборудовали единственную в регионе кибер-арену. Кроме того, в школе есть две столовые: для начальных классов на 200 мест и для средних и старших классов на 500 мест. Есть концертный зал на 950 человек.

- Школе присвоено имя дважды Героя Советского Союза, маршала Ивана Баграмяна, участвовавшего в разработке и возглавлявшего операцию по освобождению Ростова. Первая экспозиция вновь созданного музея посвящается этому легендарному советскому полководцу. На территории учреждения мы планируем установить его бюст. От чистого сердца поздравляю первых учеников школы и всех сотрудников с началом нового учебного года, - написал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

Школа № 22 самая большая в городе. Она находится в микрорайоне Вересаево. Ранее стало известно, что торжественную линейку в этом учебном заведении сегодня посетил Василий Голубев. Губернатор поздравил детей и педагогов с Днем знаний.

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