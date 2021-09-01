Василий Голубев посетил линейку в самой большой школе Ростова

Новые школы открыли еще в пяти городах и районах Дона. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 1 сентября, губернатор Василий Голубев поздравил с Днем знаний детей и педагогов, а также побывал на линейке в новой самой большой школе Ростова. Это образовательное учреждение находится в микрорайоне Вересаево, сообщает сайт донского правительства.

- Радует, что у ребят есть возможность начать обучение в самой большой школе города. Она полностью оснащена всем необходимым и современным оборудованием, есть спортивные залы, лаборатории, столовые, представлены новые технологии. Одновременно строятся десятки школ, детских садов, и эта программа будет продолжаться, - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона также добавил, что после капремонта и строительства новые школы открыли еще в пяти городах и районах Дона. Всего же на подготовку к учебному году выделили более 4 млрд рублей.

Также сейчас продолжают возводить еще 16 учебных заведений и 35 детсадов. На горячее питание для учеников начальных классов в этом году направили 1,9 млрд рублей. Кроме того, власти ожидают поставки большой партии школьных автобусов.

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