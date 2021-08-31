В Ростове около школ обновили 179 пешеходных переходов

Всего по городу нанесли более 55 тысяч кв. метров горизонтальной разметки. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове около школ привели в порядок 179 пешеходных переходов. Об этом сегодня, 31 августа, в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- К новому учебному году обновили разметку и проверили видимость дорожных знаков. Безопасность детей - приоритет при организации дорожного движения, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что сейчас разметку обновляют и в других местах местах по всему городу.

- Работы ведутся преимущественно ночью и координируются администрациями районов и службами ЖКХ. В настоящее время нанесено более 55 тысяч кв. метров горизонтальной дорожной разметки, что на 16,8 тысячи кв. метров больше, чем в прошлом году, - уточнил Алексей Логвиненко.

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