Василий Голубев потребовал обратить внимание на готовность переходов вблизи школ

Обновление других проезжих частей планируют закончить до ноября. Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев потребовал обратить особое внимание на состояние дорог и переходов вблизи школ и детсадов. Это поручение губернатор озвучил сегодня, 25 августа, на заседании в областном правительстве.

Таким образом глава области отреагировал на отчет донского министра транспорта Владимира Окунева. Чиновник рассказал, что 80 дорог протяженностью почти 147 км уже привели в порядок. Обновление других проезжих частей планируют закончить до ноября.

- До конца августа необходимо эту работу завершить. Особенно если это касается переходов вблизи общественных мест, детских садов, школ, - подчеркнул в ответ Василий Голубев.

Всего в регионе заключили контракты по 164 трассам регионального и местного значения. Общий объем финансирования - 7,5 млрд рублей. До конца года должны привести отремонтировать свыше 380 км автодорог.

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