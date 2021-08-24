Губернатор Ростовской области запретил застройку микрорайонов без детских садов и школ

Строительство в микрорайонах с плотным заселением нельзя вести без возведения социальных объектов, - уверен Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Василий Голубев запретил строить в Ростове-на-Дону микрорайоны без школ и детсадов. При строительстве новых жилых комплексов возведение социальных объектов станет обязательным. Об этом глава региона заявил на совещании по развитию инфраструктуры образования в Ростове.

Василий Голубев поручил подготовить пакет нормативных документов по комплексной застройке микрорайонов. Инвесторы помимо жилых многоэтажек будут обязаны строить социальные объекты — школы, детские сады, поликлиники.

- Прекратите подписывать документы о комплексном освоении участков земли без социальных объектов! Не надо ни с кем больше вообще обсуждать возможность строительства больших микрорайонов на Дону без обязательной социальной составляющей, - заявил Василий Голубев. - Новые микрорайоны должны возводиться только при одном условии: если застройщик построит школу или детский сад.

Как сообщает администрация Ростова-на-Дону, в донской столице за счет инвесторов до 2024 года запланированы проектирование и строительство пяти объектов образования, таким образом город должен получить еще пять тысяч мест в учреждениях образования. Уже прошли госэкспертизу проекты детских садов на 220 мест в Левенцовке и Красном Аксае. Также проектируются детсады, которые планируется возвести в Суворовском и Левенцовском микрорайонах.

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