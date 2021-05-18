Суд не обнаружил нарушений при строительстве жилого комплекса на набережной

В Ростове суд рассмотрит аппеляцию прокуратуры по делу о ЖК "Державинский" Фото: "КП" Архив

В суде Ростовской области пройдет заседание, где рассмотрят апелляцию прокурора Пролетарского района, которая была подана после прошлого оглашения решения суда.

Напомним, что в суде рассматривалось дело по поводу нарушений при выдаче разрешения на строительство ЖК «Державинский» на улице Береговой. Об этом есть записи в картотеке суда.

Тогда донской прокуратуре было отказано в иске, так как не обнаружилось ошибок в проекте строительства высотного жилого комплекса. Прокуратура оказалась не согласна с таким решением и направила апелляцию в вышестоящую инстанцию.

Застройщик уже успел возвести 15 этажей из 25. Местные жители также выказывались против строительства этого жилого комплекса. При помощи прокурорской проверки были выявлены нарушения. Есть вероятность, что после завершения строительства могут начаться проблемы с ливневками. Также вблизи комплекса можно оборудовать совсем мало парковочных мест.

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