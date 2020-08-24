Скандальная высотка на набережной Ростова появится до конца 22 года

Макет дома, который появится на Береговой, 73. Фото: сайт застройщика

В Ростове-на-Дону стало известно, когда появится огромный высотной дом на набережной. Пристальное внимание устремлено на объект с недавнего времени. Активная жительница города разместила петицию, где высказала свое недовольство строительством дома. По ее словам, 25-этажный "монстр" испортит вид город.

В разговоре с сотрудником компании-застройщиком "СМУ-1" стало известно, что дом будет относится к новому жилому комплексу "Державинский" и расположится на Береговой, 73.

Она добавила, что здание планируют закончить до конца 2020 года. Ключи от квартир передадут хозяевам до весны 2023 года. Уже сейчас там идет активное строительство. Готов фундамент, переходят к возведению первого этажа.

Интересно, что компания "СМУ-1" прокомментировала критику вокруг строительства ЖК "Державинский". В социальных сетях представители застройщика высказались о внешнем виде здания и написали, что дом появится на территории, купленной по закону.

Важно сказать, что совсем недалеко от места, где сейчас идет строительство, случился самый масштабный пожар в истории Ростова-на-Дону. Летом 2017 года - пожар за Театральной площадью. Пламя не могли остановить несколько часов. Сгорело 125 домов, сотни людей остались на улице. Тогда власти говорили, что никакой застройки на этом месте не будет.