Толстые и несчастные: что скрывают лишние килограммы, рассказала ростовский психолог

Лишние килограммы и любовь к сладкому зачастую связаны с психологическими проблемами Фото: Олег Укладов

Скоро девушки и женщины, не похудевшие к лету, запустят флешмоб «стройнеем к Новому году». И факт, что заветные 5-10-20 кило сумеет сбросить не каждая. Если проблема с лишним весом связана с гормональным сбоем, сахарным диабетом или, допустим, с нарушением работы эндокринной системы, то надо идти к врачам. Но что делать, если человек абсолютно здоров, а лишние килограммы буквально липнут к нему. И, главное, откуда растут ноги у этой проблемы, рассказывает ростовский психолог, гештальт-терапевт Карине Арустамян.

По словам эксперта, психологических причин для набора лишнего веса огромное количество.

- И важно понимать, что наша физиология таким образом нам же и помогает. Беспричинный набор лишних кило – это сигнал о проблеме. Все наши психологические травмы, проигнорированные или закопанные вглубь себя, непроработанные переживания и чувства могут найти выход в том, что человек меняется в объемах до неузнаваемости, - рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» Карине Арустамян.

ПРЯЧЕМ БОЛЬ

Психолог также назвала лишь некоторые из психологических причин, которые могут привести к ожирению.

- Если речь о взрослом человеке, который физически здоров, а лишний вес либо держится и не уходит, либо прирастает, это может говорить о желании спрятаться от какого-либо конфликта с социумом. Ведь подсознание настраивает нас на то, что чем мы больше в объеме, тем люди дальше от нас! И чтобы не приближаться к ним, не контактировать, человек набирает большое количество веса, - говорит Карине Арустамян.

Не исключено, что лишние килограммы у взрослого человека связаны и с глубокой детской травмой.

- Например, отвергались чувства ребенка. И, будучи взрослым, человек продолжает их глубоко прятать, ну а тело активно помогает! Согласитесь, когда ты худенький, вроде как не особо что-то утаишь. Вот и начинают люди бессознательно увеличивать свою массу, ширину тела, - рассказывает эксперт.

СТРЕСС, МОЗГ И САХАР

Следующей причиной излишней полноты или даже ожирения может стать стресс и неустойчивое отношение к нему.

- Его просто могут заедать. Существуют стрессовые ситуации, которые требуют максимальной мобилизации всех сил для достижения результата, и тогда может возникнуть потребность в сладком. Многие пугаются и начинают себя в нем ограничивать. Но это не совсем правильно. В стрессовых ситуациях, когда активно работает мозг, ему требуется сахар. Но, конечно, необходимо соблюдать меру, - комментирует психолог.

ОТ АБЬЮЗЕРА – В ОЖИРЕНИЕ

По словам Карине Арустамян, нередко к ней приходят ранее стройные красотки, которые сейчас могут себе позволить в гардеробе лишь оверсайз.

- Начинаем разбираться и выясняем, что у клиентки в прошлом был негативный опыт в личной жизни, было много страха и страданий. Травматические отношения с мужчиной-тираном или абьюзером привели к тому, что подсознание настойчиво оберегает женщину от следующих отношений, которые могут также причинить боль. И клиентка начала набирать лишние килограммы для того, чтобы отдалиться от всех мужчин, чтобы ее никто больше не смог соблазнить, чтобы к ней больше никто не приближался. Ведь наше бессознательное ищет абсолютно разные, иногда неожиданные варианты для того, чтобы уберечь нас от своих же переживаний. И принимает четкое решение - не дать нам испытать что-то подобное, чтобы не было потом больно. Именно так и произошло в случае с моей клиенткой, - продолжает специалист.

ВЛАСТЬ И НЕХВАТКА ЛЮБВИ

Причиной набора лишнего веса может стать нехватка определенных эмоций в жизни. Например, человека может тянуть к сладкому, если ему не хватает любви, либо - к острому, если жизнь кажется слишком рутинной и в ней нет драйва.

- Не важно, чем мы заедаем эту пустоту. Главное, что человек едой пытается компенсировать чувство, которого не хватает для счастья, - рассказывает Карине Арустамян.

А еще, по словам специалиста, сложившийся стереотип о том, что полные люди добрые, - это миф.

- Ведь поглощение пищи – всегда агрессивный акт. Поэтому ожирение может быть и историей о том, что в человеке много злости, например, к более успешным подругам или приятелям, к социуму в целом, - поясняет эксперт.

А лишний вес у мужчин может говорить о том, что у него не хватает внутренней силы для того, чтобы справиться с какой-либо проблемой.

- И человек набирает килограммы, чтобы казаться больше и сильнее. А еще лишний вес может говорить о потребности во власти. Ведь не секрет, что многие люди, обладающие достаточно крупной фигурой, очень властные. Работают в политических структурах, органах внутренних дел и так далее, - рассказывает эксперт.

СЛОЖНОСТИ В КОММУНИКАЦИИ

Если у взрослых психологические причины для набора веса весьма разнообразны, то у подростков это всегда про взаимодействие с социумом.

- Как только подросток начинает набирать лишний вес и не идет в рост, это говорит о сложностях коммуникации с внешним миром, о том, что ребенок пока не может себя определить. Подросток начинает заполнять пустоту от нехватки общения, от непонимания со стороны сверстников едой. Только ведь его потребность пищей не удовлетворяется, - сообщает психолог.

При этом Карине Арустамян подчеркнула, что важно помнить – каждый человек уникален.

- И как бы мы сейчас ни пытались все обобщить, переживания каждого из нас индивидуальны. И те, кто не увидел сейчас себя в этих строках, но ощущают, что есть трудности, - это не значит, что вас обманывают ваши чувства. Если вы понимаете, что причины лишнего веса лежат в психологической плоскости и вам тяжело с вашими килограммами, то тогда следует обратиться к психологу, чтобы дать себе возможность жить полноценной жизнью, - подытожила специалист.

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