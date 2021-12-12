В Ростове стали предлагать услугу «Собутыльник на час»

Домашние посиделки, выход в ресторан и клуб - заказчик решает, куда позвать собутыльника на час Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Предприимчивые ростовчане теперь продают свое время и душевную компанию, предлагая на торговых интернет-площадках услугу «Собутыльник на час».

Тарифы начинаются от 500 рублей за час, но чаще — 1000 , есть ценник и 2000 рублей за посиделки, свободные уши и «искреннюю поддержку». В стоимость входят разговоры «за жизнь», походы в клуб, ресторан (за счет заказчика), досуг «от высокоинтеллектуальных ужинов до походов за «шавухой». Некоторые одновременно предлагают услугу «трезвый водитель» и «собутыльник без машины» на выбор.

Есть услуги, выполняемые за дополнительную плату. Так, драка оплачивается по дополнительному тарифу.

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