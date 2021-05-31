Ростовский комбинат шампанских вин перенес свои мощности в Башкирию

Ростовский комбинат шампанских вин перенес производство в Башкирию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовский комбинат шампанских вин теперь станет производить напитки в Башкирии. Все мощности перенесены на ЗАО «Боска-Рус» в Башкирии. Об этом сообщает портал «Город N».

Одной из причиной переноса производства в Уфу стало то, что у донского завода не оказалось собственных виноградников. Ведь в прошлом году всех российских производителей вин обязали использовать только отечественное сырье. Стоит отметить, что Башкирский завод, как и ростовский, специализируется на выпуске игристых вин и напитков. Он был выбран посредством конкурса.

На заводе сильно сократились объемы производства после принятия нового закона о виноградарстве и виноделии, так как при изготовлении использовалось импортное сырье. Уже в январе предприятие объявило о сдаче производственных помещений в аренду.

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