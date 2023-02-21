В Ростове 12-летняя девочка и 10-летний мальчик погибли, провалившись под лед

Несколько часов спасатели искали школьников. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону двое школьников провалились под лед. Происшествие случилось накануне вечером, 20 февраля, на улице Задонской.

Как рассказали в Главном Управлении МЧС по Ростовской области, дети отправились на реку Мертвый Донец. Вероятно, ребята решили покататься на льду. Однако в какой-то момент тот под ними провалился, и подростки ушли под воду.

Увидев тонущих, сторож лодочной станции сразу же вызвал экстренные службы. Несколько часов потребовалось специалистам, чтобы отыскать ребят. Однако чуда не произошло.

- Водолазы долгое время пытались найти подростков, - добавили в ведомстве. - Только в 00:25 на сушу подняли тело 12-летней девочки, а спустя еще 25 минут поисковики обнаружили погибшего десятилетнего мальчика.

Трагедия развернулась здесь. Фото: СУ СК России по РО.

Сейчас на месте происшествия проводятся следственные мероприятия. По факту произошедшего правоохранители проведут проверку, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

- Следователем проведен осмотр места происшествия и тел погибших детей. Назначены необходимые экспертизы, - рассказали в региональном СК.

Известно, что с начала этого года на водоемах Ростовской области произошло 12 происшествий, в которых погибли восемь человек, из них двое - дети. Еще 13 дончан удалось спасти.

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(Подробности)