В Ростовской области осудили мужчину, по вине которого утонул его товарищ

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области осудили мужчину, который утопил машину вместе с приятелем. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По информации ведомства, трагедия произошла 13 ноября прошлого года. Вечером того дня мужчина за рулем «ВАЗ-21214» двигался по парку в Мясниковском районе. Он катался вместе c товарищем. Мужчины решили проехаться через реку Лагутник по водосточной трубе. Как только водитель заехал на нее, машина упала в воду. Сам шофер смог выбраться, однако его товарищ остался в легковушке и утонул.

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В зале суда он признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к году исправительных работ с удержанием в доход государства 10% его зарплаты. Приговор еще не вступил в законную силу.

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