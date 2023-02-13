Что известно о деле «ростовских амазонок», которым дали 99 лет

На четверых суд назначил наказание - 99 лет лишения свободы. Фото: Наталья ЗАХАРЧЕНКО

В Ростовском областном суде вынесли приговор по уголовному делу прогремевшей на всю страну кровавой «банды амазонок». Это уже второй приговор Инессе Тарвердиевой, ее дочери Виктории и их ростовским родственникам – супругам Анастасии и Сергею Синельник. Новое уголовное дело насчитывало 98 эпизодов, среди которых 30 убийств, остальное — кражи, нападение на полицейских...

«Я - ГАНГСТЕР ПО НАТУРЕ»

Только телекамер в зале заседания было около десятка. Сохранялась интрига. Ведь накануне гособвинитель запросила для подсудимых максимально возможные по законодательству сроки. На скамью подсудимых, куда вот-вот должны были завести «амазонок», были нацелены десятки взглядов. И вот лязгнули засовы, появились конвоиры и в зал ввели сначала Сергея Синельника. Он был выглядел несколько растерянным. Молча сел на скамью подсудимых.

Заключительное заседание по делу "банды амазонок" прошло в Ростовском областном суде. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

А следом появилась главная «амазонка» – яркая блондинка Инесса Тарвердиева. Она шла гордо и уверенно в обтягивающей водолазке с принтом и облегающих брючках. Как всегда - при макияже. В молодости женщина слыла первой красавицей ставропольского села Дивное.

В 2013 году при задержании застрелили ее гражданского мужа – главаря «амазонок» стоматолога Романа Подкопаева. Тогда же поймали и остальных членов этой семьи. Было заведено уголовное дело, фигуранты обвинялись в дерзких вооруженных расправах над простыми людьми, сотрудниками правоохранительных органов и даже детьми. Инесса тогда заявила на камеру: «Я гангстер по натуре. Сколько убила, я не считала, Жалею об одном, что не убила больше! Пусть я зверь! Я ничего не боюсь».

Все злодеяния банды пришлось разделить на два дела. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

И сейчас на второй уже свой приговор шла так, как будто бы играла главную роль в своей жизни. Финальный выход! В зал же старалась не смотреть.

«МЕЧТАЛА СОЗДАТЬ СЕМЬЮ»

Следом ввели ее дочь Викторию и Анастасию Синельник. Они молча встали по разным углам заграждения. Судья начал зачитывать приговор. Прозвучало волнующее: «Именем Российской Федерации!»

Первым был оглашен приговор Инессе. Одна за другой – статьи уголовного кодекса и пункты, по которым присяжные признали ее виновной. И далее - максимальный срок для женщин в России - 25 лет лишения свободы в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы. Инесса выслушала его молча, только сцепила руки так, что побелели ногти.

На объявлении приговора присутствовали десятки журналистов. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

Ее дочь Виктория, пока судья читал ей приговор, очень нервничала. Постоянно переминалась с ноги на ногу.

- Ваша честь, я прошу вас обратить внимание, на то, что моя дочь участвовала в совершении преступлений под моральным давлением. И присяжные признали ее заслуживающей снисхождения по девяти эпизодам. Я прошу вас это учесть при вынесении приговора и не назначать ей строго наказания. Так как она мечтает еще успеть создать семью и родить детей. Я прошу вас не лишать ее этой возможности, - сказала Инесса во время предыдущего заседания суда.

«ПРИГОВОР СЛИШКОМ СУРОВ»

Но судья решил иначе: дал столько, сколько и просила прокурор, – 25 лет общего режима.

Сергей Синельник с учетом предыдущего приговора тоже получил 25 лет лишения свободы, но в колонии строгого режима. Учитывая, что ему грозило пожизненное, можно сказать, перевел дух, прислонившись к клетке. По версии следствия, именно экс-правоохранитель снабдил Подкопаева служебной рацией с «милицейской волной» и обеспечивал беспрепятственный отход с мест нападений, давал информацию о домах местных жителей.

Судья зачитывает приговор. Фото: Наталья ЗАХАРЧЕНКО

Его жена Анастасия получила 24 года в колонии общего режима.

- Приговор слишком суров! Я с ним не согласна. А Настя и Сергей вообще ни в чем не виноваты! – крикнула Инесса со скамьи подсудимых.

- Вы будете обжаловать приговор? – спросили у «амазонок» журналисты.

- Конечно! – заявили они.

- Вы не совершали всего того, в чем вас обвиняли и признали виновными? – спрашивали корреспонденты.

- Нет!

Сергей Синельник назвал приговор несправедливым. Фото: Наталья ЗАХАРЧЕНКО

- А кто тогда убил всех этих людей и совершал нападения на сотрудников правоохранительных органов? - упорствовали журналисты.

В воздухе повисла тишина. Амазонки отвернулись. Вопрос остался без ответа. Хотя на него уже ответили присяжные и суд.

НЕ ЖАЛЕЛА НИ ПОЛИЦЕЙСКИХ, НИ ЛЮБОВНИКОВ

Одним из самых громких преступлений, в которых обвиняли четверку, стала кровавая расправа над нижегородским спецназовцем Дмитрием Чудаковым и его семьей летом 2009 года, когда они ехали с моря. Их расстрелянную машину нашли на трассе М-4 «Дон». Бандиты не пожалели даже двоих маленьких детей - 11-летнюю дочь и семилетнего сына, добивали ножом. Рядом с местом убийства нашли брошенный нож с гравировкой «Моей любимой амазонке», и хотя впоследствии оказалось, что он здесь случайно и не имеет отношения к банде, ее все равно прозвали «бандой амазонок». Оказалось, что это не единственное подобное нападение.

Инесса и Виктория Тарвердиевы получили максимально строгое наказание, предусмотренное для женщин российским законодательством. Фото: Наталья ЗАХАРЧЕНКО

И лишь в 2013 году «амазонок» задержали. По первому приговору преступники получили от 16 до 21 года лишения свободы. Позже было заведено второе уголовное дело - по другим выявленным преступлениям.

Так, 19 сентября 2012 года в Новочеркасске они убили двух сотрудников вневедомственной охраны - Мандрика и Камфорина, приехавших к стоматологической клинике, где сработала сигнализация. Убийцы похитили служебное оружие полицейских – автомат и два пистолета. Из этого оружия стали потом убивать в ходе новых вылазок.

В ноябре 2012 года в Новочеркасске застрелили хозяина ограбленного дома, который стал их преследовать.

16 марта в Аксае убили автоинспектора Николая Куцеконя, который вышел на улицу на сработавшую сигнализацию его машины, увидел подозрительных людей и стал их преследовать.

Инесса Тарвердиева просила у суда смягчить наказание Виктории, Сергею и Анастасии. Фото: Наталья ЗАХАРЧЕНКО

8 апреля 2013 года на окраине Новочеркасска рядом с продуктовым магазином, где сработала сигнализация, расстреляли автомобиль частного охранного предприятия. Раненный водитель смог уехать с места нападения, увозя и своего раненного напарника Юрия Стаценко, который скончался в больнице. В них стреляли из оружия, похищенного у убитых сотрудников вневедомственной охраны.

24 апреля 2013 года в Аксае был в упор возле своего дома расстрелял еще один госавтоинспектор Андрей Юрин. Его жена успела закрыться в доме с маленьким ребенком, бандиты не смогли до них добраться и вынуждены были ретироваться.

Стало известно и о более ранних преступлениях: в 1998 году Роман Подкопаев, который с юности отличался жестокостью, крутым нравом, оказалось, убил и мужа Инессы - Азу. Она же не пожалела другого бывшего любовника, и подругу, к которой он от нее ушел.

«ПРОСТИТЕ МЕНЯ…»

Суд установил, что за шесть лет с июля 2007-го «амазонки» совершили несколько разбойных нападений, вооружившись огнестрельным оружием. Убили семь человек и попытались убить троих, в том числе ребенка. Посягали на жизнь шести сотрудников полиции, трое их которых погибли.

Часть срока осужденные уже отбыли в колонии. Фото: Наталья ЗАХАРЧЕНКО

Служебный пистолет Макарова, одного из расстрелянных сотрудников вневедомственной охраны выстрелил спустя месяц. Из него в районе рынка в Новочеркасске застрелили в автомобиле 43-летнего Вадима Ложкова – бывшего водителя экс-прокурора Ростовской области. Он пытался становить «амазонок», покидавших очередное место преступления.

Чуть позже, в Новочеркасске, проявился и автомат при нападении на сотрудников ЧОПа, выехавших на сработавшую сигнализацию в продуктовом магазине у лесополосы.

Осенью 2013 года после последней вылазки Роман и Виктория оказали активное вооруженное сопротивление заметившему их наряду вневедомственной охраны. Роман, застрелив одного из полицейских - Ивана Шахового и ранив его напарника Алексея Лагоду, был убит ответным огнем. Викторию ранили и задержали. В тот же день правоохранители вышли на Инессу.

Осужденные заявили о планах обжаловать приговор. Фото: Наталья ЗАХАРЧЕНКО

Позже Алексей Лагода и Иван Шаховой были награждены орденами Мужества (Иван посмертно). Подоспевшим к ним на выручку коллегам второго экипажа вручили медали «За отвагу».

Во время последнего слова Инесса сказала:

- Прежде всего, я прошу прощения у всех, кому мы причинили горе. У близких тех, кого убили. Я искренне раскаиваюсь и признаю свою вину. До конца своей черной жизни я буду отвечать за то, что сделала, за ту боль, которую причинила людям. Простите меня.

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