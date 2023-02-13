В Ростове членов «банды амазонок» приговорили к 99 годам лишения свободы

Инессу приговорили к 25 годам лишения свободы. Фото: Наталья Захарченко.

Ростовский областной суд вынес приговор «банде амазонок», которых обвиняли в грабежах и убийствах. Уголовное дело насчитывало 98 эпизодов, среди которых 30 убийств, остальное — кражи. Ранее одному из фигурантов гособвинитель запросил пожизненный срок, трем другим — по 25 лет лишения свободы.

«Банда амазонок» орудовала в начале 2000-х годов на Дону и в Ставрополье. В ее состав входили пять человек: 35-летний житель Ставрополья Роман Подкопаев, его гражданская супруга Инесса Тарвердиева и ее 25-летняя дочь Виктория. Помогали им бывший гаишник из Ростовской области Сергей Синельник и его супруга Анастасия. Они совершали убийства и грабежи на трассах, в домах жертв, на улице. Одним из громких преступлений стала расправа над нижегородским спецназовцем и его семьей. В 2013 году банду поймали: главарь Подгопаев скончался при задержании, остальных арестовали. По первому приговору преступники получили 76 лет лишения свободы на четверых.

По первому приговору члены банды получили 73 года лишения свободы. Фото: Александр Степанов.

Позже было возбуждено второе уголовное дело. Тарвердиевых и Синельников обвиняли по нескольких статьям «Пособничество в убийстве», «Убийство», «Покушение на убийство», «Разбой», «Хищение оружия», «Незаконное хранение и перевозка оружия» и другим.

Суд установил, что с июля 2007 года по сентябрь 2013 члены банды совершили несколько разбойных нападений, вооружившись огнестрельным оружием. Они убили семь человек и попытались убить троих, в том числе одного ребенка. Они посягали на жизнь шести сотрудников полиции, трое их которых погибли.

Выяснились и более ранние преступления подсудимых. Так, в 1998 году Инесса Тарвердиева сообщила сожителю Подкопаеву, где находится ее муж, с целью его убийства. В 2002 году сожители убили знакомого и его подругу. В 2003 они в ходе разбойного нападения расправились с двумя девочками. Позже, чтобы отвести от себя подозрения, они приехали в город Лагань в Республике Калмыкия и из того же оружия застрелили незнакомца.

Инесса и ее дочь Виктория Тарвердиевы получили по 25 лет лишения свободы в колонии общего режима. Помогавшего им бывшего сотрудника ГИБДД Сергея Синельника приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строго режима, его супругу Анастасию — к 24 годам колонии общего режима. Сергей Синельник также лишен звания лейтенант и права занимать определенные должности на три года.

— Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. Приговор в законную силу не вступил, — прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

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