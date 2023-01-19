Подходит к завершению рассмотрение второго дела в отношении «банды амазонок». Фото: Александр Степанов.

В Ростовском областном суде 19 января пройдут прения сторон по делу «банды амазонок». После выступлений представителей защиты и обвинения подсудимые могут озвучить последнее слово. «КП-Ростов-на-Дону» следит за тем, как проходит слушание.

17:45 – Теперь последнее слово озвучивает Сергей Синельник. Он считает, что не заслуживает такого сурового наказания. По его словам, в 2009 году он поссорился с бандой и не в курсе, что они делали после этого. Утверждает, что не знал про преступления банды и не прикрывал преступников.

17:30 - Виктория Тарвердиева сообщила, что по принуждению, и считает, что заслужила в некоторых вопросах снисхождение. Она напомнила, что по прошлому делу ей дали срок меньше, чем матери. Поэтому, уверена Виктория, и в этом раз приговор должен быть мягче.

17:20 - Инесса заявила, что считает справедливым, если им присудят возместить моральный вред потерпевшим, а вот материальный - нет.

17:18 - Слово в прениях сразу взяла Инесса. Подсудимая заявила, что считает неправильным, что прокурор запросила для всех трех женщин одинаковый срок - по 25 лет!

- Почему им просят так, как и мне? А Синельнику - вообще пожизненное! Я считаю это несправедливым. Их роли и участие были меньше, чем мои, - озвучила она.

16:46 - Теперь слово адвокатам подсудимых.

16:35 - Объявлен перерыв на 15 минут.

16:33 - Прокурор требует, чтоюы подсудимые возместили весь ущерб.

16:28 - Для его супруги Анастасии - 25 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года. Это максимально возможное наказание для женщин, предусмотренное уголовно-процесссуальным законодательством.

16:00 - Для Сергея Синельника - пожизненное заключение в колонии особого режима и лишить специального звания - старший лейтенант милиции.

Гособвинитель запросил для Инессы, Виктории и Анастасии по 25 лет в колонии общего режима, Сергею - пожизненное в колонии особого режима. Фото: Наталья Захарченко

15:45 - Гособвинитель запросила для Инессы и ее дочери Виктории по 25 лет лишения свободы.

15:35 - Присяжные не признали Инессу заслуживающей снисхождения ни по одному эпизоду. Смягчающим обстоятельством для нее является активное способствование раскрытию преступлений, а также наличие на момент их совершения несовершеннолетней дочери.

15:28 - Во время речи прокурора звучит имя Сергея Синельника. Упоминается статья, по которой его обвиняют, — «Злоупотребление должностными полномочиями». Напомним, подсудимый работал инспектором ГИБДД. По версии следствия, он предоставил банде рацию, с помощью которой преступники якобы и прослушивали переговоры сотрудников полиции.

15:20 - Дина Даниелян во время выступления упоминает эпизоды, когда банда нападала на сотрудников правоохранительных органов и ЧОПов, забирала их оружие.

Потерпевшая Людмила Борцова и гособвинитель Дина Даниелян. Фото: Наталья Захарченко.

15:18 - Прокурор говорит об эпизоде при задержании банды. Тогда, по версии правоохранителей, главарь группировки Роман Подкопаев застрелил полицейского Шахового и ранил его напарника Лагоду. Тогда же ответным огнем был убит он сам.

15:10 Гособвинитель Дина Даниелян перечисляет статьи, по которым присяжные заседатели признали виновными подсудимых. Среди них бандитизм, посягательство на жизнь и убийство сотрудников правоохранительных органов, нападения и убийства простых граждан, с применением оружия, с проникновением в жилище, с применением насилия.

15:03 - Прения сторон. Сначала выступает прокурор Дина Даниелян.

15:00 - Подсудимые возражают против фото- и видеосъемки. Снимать можно только судью и прокурора.

14:55 - Судебное заседание началось.

14:50 - В зал заводят подсудимых. Им не нравится такое внимание прессы - все пытаются спрятать лица от камер.

14:30 - В перерыве с журналистами согласилась пообщаться потерпевшая — 72-летняя Людмила Борцова. Женщина была простой дояркой, воспитывала пятерых детей. Чтобы прокормить семью, приходилось много работать. Несколько лет назад Людмилу Армаисовну ограбили — вынесли все ценное, все накопления.

— Украли медаль многодетной матери! Ну что это такое. Забрали все, что я заработала. Это были какие-то 200 тысяч. До этого я никогда не закрывала двери, теперь боюсь, — говорит пенсионерка.

14:12 - Зашел судья. Объявили перерыв.

14:09 - Первым вошли адвокаты и заняли свои места.

14:03 - Журналисты зашли в зал судебных заседаний. Ждут, когда заведут фигурантов. Ожидается выступление прокурора и адвокатов. Возможно, слово дадут и самим подсудимым - Инессе, ее дочери и супругам-родственникам главаря банды.

Напомним, в так называемую «банду амазонок» входили 35-летний житель Ставрополья, его гражданская жена и их 25-летняя дочь. Помогала преступникам супружеская пара из Ростовской области. Следствие считает, что группировка орудовала почти десять лет: они убивали и грабили людей на трассах, на улице, в их собственных домах. Большинство нападений произошло в Ростовской области. Одним из самых громких стало убийство нижегородского спецназовца: злоумышленники расстреляли мужчину, его жену и даже двоих детей, а позже — добили ножами.

«Амазонок» поймали в 2013 году. Во время задержания главарь банды попытался скрыться, убил одного полицейского и ранил другого. После этого правоохранители его застрелили. Остальные участники группировки были арестованы. Расследование первого уголовного дела продолжалось почти шесть лет — в 2019 году подсудимые получили на всех 76 лет лишения свободы.

Однако было возбуждено второе уголовное дело. В его состав вошло 16 томов, 98 эпизодов, из которых 30 убийств, остальное — кражи. Были привлечены присяжные заседатели, которые в конце декабря признали банду виновной почти по всем пунктам.

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