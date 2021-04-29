Что стало с семьей погибшего полицейского, который помог задержать банду "амазонок"

Погибший Иван Шаховой (слева) вместе с напарником Алексеем.

В Ростовском областном суде полным ходом идет вторая часть громкого процесса над бандой «амазонок». И пока одна из ее участниц - Инесса Тарвердиева - вышагивает по коридору в сопровождении конвоиров, словно по подиуму - при макияже и с тщательно уложенными кудрями, корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» встретилась с тем, кто фактически и остановил эту «неуловимую» прежде банду – сотрудником отдела вневедомственной охраны Аксайского района Алексеем Лагодой и вдовой его напарника Ивана Шахового, погибшего при задержании «амазонок».

На месте гибели Ивана теперь стоит памятный камень. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

"НА ДНЯХ СНИЛСЯ..."

Аксай – город маленький и уютный. Здесь все друг друга знают. На улицах - тихо, практически без происшествий. Алексей Лагода как раз вернулся в отдел, с выезда на происшествие – бытовой скандал, где не на шутку разбушевался глава семейства. Дебошира утихомирили и доставили в "дежурку" для составления административного протокола.

А мы со Светланой Шаховой уже ждали его в кабинете у начальника отдела вневедомственной охраны. Светлана и Алексей приветствовали друг друга, очень тепло, как родные.

- Когда я пришел на службу, Иван уже здесь работал, - вспоминает Алексей. - Я у него стажировался, набирался опыта, и мы очень сдружились. Я его и со Светой познакомил. Она дружила с моей женой. Так и стали общаться семьями, во всем друг другу помогать.

Мужчина признается, что напарник иногда приходит к нему во сне.

- Вот только на днях снился. Вроде как интересовался, как дела, как служба, - говорит Алексей.

КРОВАВЫЙ СЧЕТ

Полковник Татевосян - начальник отдела вневедомственной охраны по Аксайскому району - тоже вспоминает погибшего Ивана Шахового с теплотой. Сам Сергей Геннадьевич на службе во вневедомственной охране уже более 30 лет. И за все эти годы город не помнит такого, что было здесь, в дни когда «амазонки» еще были на свободе.

Началось все с дикой расправы в феврале 2008 года над семьей начальника отдела информационной безопасности Госнаркоконтроля. Его с женой расстреляли в собственном доме в Аксае, а затем добили ножами. Преступники похитили из дома вещи убитых и бытовую технику.

Летом того же года на федеральной трассе в Аксайском районе нашли расстрелянный автомобиль с ростовчанами молодой парень погиб, а девушка после тяжелого ранения осталась инвалидом. Именно она рассказала полицейским, что в банде была женщина. Ростовчанка отчетливо слышала ее слова: «Добивай ее!».

В марте 2009 года было совершено нападение на семью в доме на окраине Новочеркасска. Почерк тот же: стреляли из карабина «Сайга», добивали ножами. Из дома украли вещи и продукты.

ДОБИВАЛИ НОЖАМИ

8 июля 2009 года страну потрясло самое громкое убийство на трассе под Аксаем, которое прогремело на всю страну. Подполковника Нижегородского СОБРа Дмитрия Чудакова, его жену и двоих малолетних детей расстреляли из карабина и добивали ножами.

А 19 сентября 2012 года в Новочеркасске бандиты убили двух сотрудников вневедомственной охраны, приехавших к стоматологической клинике, где сработала сигнализация. Преступники похитили служебное оружие: автомат и два пистолета. Из него преступники позже и стали убивать во время новых вылазок.

Так, в ноябре 2012 года в Новочеркасске застрелили хозяина ограбленного дома, который стал их преследовать. А 16 марта в Аксае убили сотрудника ДПС, который вышел на улицу, услышав сработавшую сигнализацию его машины. Госавтоинспектор увидел подозрительных людей и стал их преследовать.

8 апреля 2013 года на окраине Новочеркасска рядом с продуктовым магазином, где сработала сигнализация, расстреляли автомобиль частного охранного предприятия. Раненный водитель тогда смог уехать с места нападения и увезти раненного напарника, который все же скончался в больнице. В них стреляли из оружия, похищенного у убитых сотрудников вневедомственной охраны.

"БЫЛО ПОНЯТНО - ДЕЙСТВУЕТ БАНДА"

Но на этом кровавый список не закончился: 24 апреля 2013 года в Аксае в упор возле своего дома расстреляли еще одного госавтоинспектора. Его жена успела закрыться в доме с маленьким ребенком. Бандиты не смогли до них добраться, и вынужден были ретироваться.

Сотрудникам правоохранительных органов уже был понятно, что действует банда. И в ней есть женщины, играющие активную роль. Подозревали и то, что у банды есть сообщник, вероятно, из своих - работающий в правоохранительных органах, который помогал избежать ловушек и уходить безнаказанными с мест преступлений. Позже все это подтвердилось…

- Мы ожидали, что банда может проявить себя вновь, - продолжает полковник Татевосян. - Ожидали, что, возможно, это будет у какого-нибудь магазина или торгового центра, где сработает сигнализация. Учитывали, что бандиты вооружены. Охотятся за оружием и патронами. И, поэтому постоянное сопровождение нашим экипажам вневедомственной охраны оказывали бойцы ОМОН.

Вдвова погибшего, его напарник и начальник. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

РОКОВОЙ ЧАС

- Было ли какое-то предчувствие, когда с Иваном Шаховым вы заступили на то дежурство 8 сентября 2013 года? – спросила корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» у Алексея Лагоды.

- Все было как всегда, - пожимает плечами полицейский. - Хотя, до этого мы уже довольно долго не попадали в один наряд. А тут попали вместе. Кстати, незадолго до этого, во время одной из семейных встреч, зашел разговор про неуловимую банду. Кто-то спросил, когда же их поймают? А Иван так уверенно сказал, что скоро обязательно задержат. Иначе и быть не может. Вот, увидите! Может, это и можно назвать предчувствием…

По словам вдовы погибшего Светланы, Иван не мыслил себя без службы. Он был очень предан делу, которому посвятил свою жизнь.

- Как-то обмолвился даже, что если бы ему было дано выбирать, как и когда пробьет его последний час, то он хотел бы, чтобы это было во время исполнения долга, на службе, - едва сдерживая слезы говорит женщина. - Он был очень честный, прямолинейный и открытый. Человек, который всегда отвечал за свои слова и поступки. Был настоящим мужчиной.

"ЭТОТ МОМЕНТ НАВСЕГДА ПЕРЕД ГЛАЗАМИ"

- В тот день мы договорились, что Иван придет со службы и посидит с дочкой, пока я отправлюсь устраиваться на работу, - продолжает она. - Малышке было 2,5 года, а я сидела в декрете. Как раз нашла подходящий для себя вариант. Помню, как провожала его на службу. Он обернулся, посмотрел на меня и улыбнулся. Теперь навсегда перед глазами именно этот момент.

Алексей рассказал, что было в то раннее утро. Напарники заметили в роще в Мухиной балке на окраине Аксая какие-то фигуры и свет от карманных фонариков. Отправились проверить, что там происходит.

- Увидели мужчину и подростка. Сразу и не сказать было, что это девочка, была похожа на парня, волосы под шапку убраны. А рядом – большая дорожная сумка, - вспоминает Алексей Лагода.

Позже окажется, что это были 35-летний главарь банды Роман Подкопаев и его падчерица 25-летняя Виктория. Они якобы возвращались с добычей с очередного разбойничьего налета. Напали ночью на дом на окраине Аксая, убили хозяев. По версии следствия, улов оказался незамысловатым: несколько бутылок шампанского и замороженные куриные окорочка.

"РАНЬШЕ БЫ ЗАДЕРЖАЛИ!"

В итоге, завидев людей в форме, Роман сразу открыл огонь. Для Ивана Шахового выстрел оказался смертельным. А вот раненный Лагода смог не только отстреливаться, но и вызвать подкрепление. Говорят, второй экипаж прибыл молниеносно. Подкопаев был застрелен на месте. Его юная спутница ранена и задержана. Она-то и привела ОМОН на берег Дона. Именно там стояла "ГАЗель", служившая ставропольцам домом на колесах. Инесса с 14-летней дочкой ждала возвращения супруга и старшего ребенка.

Полицейские вспоминают, что 42-летнюю Инессу застали врасплох. У женщины при себе вроде были даже две боевые гранаты, но воспользоваться ими она, к счастью, не успела…

- И раньше бы задержали, если бы среди них не был сотрудник, сливавший им всю информацию об оперативных мероприятиях, - говорит полковник Татевосян, имея ввиду мужа родной сестры Подкопаева, снабдившего «амазонок» рацией и научившего, как прослушивать «милицейскую волну».

???

На месте, где при задержании «амазонок» погиб полицейский, теперь установлен мемориал в виде серого камня-глыбы, на котором высечено имя Ивана Шахового. Возле него всегда цветы.

А там временем дочери Ивана Шахового Веронике уже 10 лет. И она – копия папа! И внешне, и по характеру девочка очень похожа на отца: смелая, бойкая и открытая. Она уже сейчас мечтает поступить на юридический, чтобы потом, как и отец тоже служить в органах правопорядка. И, кстати, мама ее в этом полностью поддерживает. А друзья отца опекают семью и навещают на день рождения Вероники и в другие праздники.

У Алексея Лагоды тоже подрастают дочери. Он и Иван Шаховой были награждены орденами Мужества (Иван посмертно). Подоспевшим к ним на выручку коллегам второго экипажа вручили медали «За отвагу».

Сама же Светлана признается, что за судебными процессами над «амазонками» наблюдает. А на вопрос: «Если бы у вас была возможность поговорить с ними, что бы вы им сказали?», женщина просто пожала плечами и ответила:

- Я просто бы хотела бы, чтобы в последние минуты жизни перед их глазами обязательно прошли все те, кого они убили*.

СПРАВКА "КП"

Приговор по первому уголовному делу банде «амазонок» Ростовский областной суд вынес в декабре 2019 года. Судья зачитывал его четыре (!) часа. Инессу приговорили к 2021-му году лишения свободы. Ее дочери Виктории назначили - 16 лет колонии. Родственникам по гражданскому мужу - Анастасии и Сергею - 19 и 20 лет соответственно. Установлено, что последний снабдил «амазонок» рацией, с помощью которой они могли прослушивать все переговоры разыскивающих банду силовиков. Это позволило «амазонкам» долгое время ходить безнаказанными. Теперь эта четверка снова на скамье подсудимых в Ростовском областном суде. Дает показания: в один судебный процесс все не уместились. Из 98 вошедших в 16 томов эпизодов – 30 убийств! Но их еще надо доказать. *Виновность определяет только суд.

КОНКРЕТНО

Почему их назвали «амазонками»?

В тот год, летом 2009 года, когда на трассе в Ростовской области, возле поселка Рассвет был обнаружен автомобиль с убитой семьей нижегородского спецназовца Чудакова, неподалеку от места этого чудовищного преступления, в лесополосе, оперативники нашли выброшенные кем-то завернутые в тряпку ножи, не заводской, а явно зэковской работы. На них было выгравировано: «Моей любимой амазонке». Сначала подумали, что это именно е ножи, которым добивали семью спецназовца. Но потом оказалось, что они совсем из другой «оперы». Их, правда, сделал один зек, для своей любимой девушки. Но она его не дождалась, ножи выбросила... Этих персонажей нашли, опросили, выяснили, что дикому убийству семьи спецназовца, они не имеют никакого отношения.

Но банду условно уже стали называть «амазонками». И вскоре выяснили, что в ней действительно есть женщины.