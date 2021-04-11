В зал суда, как на подиум: В Ростове второй раз судят "банду амазонок", десять лет державшую в страхе Юг России

Инесса Тарвердиева вернулась на место преступления, подробно рассказав следователям подробности убийств. Фото: оперативная съемка

В Ростовском областном суде распутывают вторую серию злодеяний, в которых подозревают "банду амазонок". В течение десяти лет она, по версии следствия, держала в страхе весь Юг России. Члены семьи уже получили 76 лет на четверых.

На скамье подсудимых все те - уроженка села Дивное Инесса Таривердиева, ее старшая дочь Виктория, родная сестра застреленного при задержании гражданского мужа Инессы Романа - Анастасия Синельник. И муж Анастасии, бывший аксайский гаишник – Сергей. Свою судьбу они доверили решать суду присяжных. Корреспондент «КП–Ростов» побывала на второй части громкого процесса.

Над Инессой Тарвердиевой и членами ее семьи начинается еще один суд. Фото: СТЕПАНОВ Александр.

"КАКАЯ ЖЕ НЕВОЗМУТИМАЯ!"

- Мне никогда в жизни еще не приходилось давать показания в суде. Говорят, они влезли к нам в дом. Я, правда, очень волнуюсь. Вы не знаете, это надолго? – обратилась ко мне одна из женщин, пока мы ждали, когда нас пригласят в зал, где должно было состояться заседание по делу «амазонок».

Не успела я ей ответить, как по две стороны холла встали живым коридором сотрудники службы судебных приставов, обеспечивающие безопасность в суде, а конвоиры повели к распахнутым дверям зала главную «амазонку» - Инессу. Она была при полном параде: с макияжем и белокурыми локонами, в узеньких черных брючках и свободной желтой блузе с мелким рисунком. Вышагивала так, будто ее ведут сейчас не на скамью подсудимых, а… на подиум. Голову держала высоко, а в глазах – лед. Казалось, что каждый выезд из СИЗО в суд (в местах лишения свободы женщина с сентября 2013 года, когда, наконец, задержали всю банду, - прим. автр.) для нее событие. Как выход в свет! Но на тех, кто стоял возле входа в зал, Тарвердиева-старшая старалась все же не смотреть.

- Она! Инесса! И какая же невозмутимая! Идет так, как будто ей не второй приговор суда скоро будет, а благодарность, - возмутилась потерпевшая.

Следом конвоиры завели в зал всех остальных подсудимых. Мать и дочь Тарвердиевы уселись рядышком в уголочке. И время от времени о чем-то шептались…

«ХОРОШО, ЧТО ДЕТЕЙ НЕ БЫЛО ДОМА»

На этом заседании шла речь о налетах на дома жителей Ростовской области и на Ставрополье, кражах ценностей из них. И, хотя с момента этих событий прошло уже около 10 (!) лет, некоторые потерпевшие в суде не могли сдержать слез.

- В тот день мы с мужем поехали провожать гостивших у нас родственников и изрядно задержались, - рассказала уже ставшая мне знакомой потерпевшая. - Позвонила крестная дочки и сказала, что лучше заберет к себе детей, пока мы в разъездах. Она жила неподалеку - тоже в Аксае. И хорошо, что забрала. Когда мы с мужем вернулись и открыли дверь, сразу потянуло сквозняком. В спальне окно – нараспашку! Включили свет и ужаснулись: двери шкафчиков открыты, вещи - на полу. Словно обыск был. Даже в холодильнике рылись! Похитили сережки дочкины, цепочку с крестиком сына, наши с мужем обручальные кольца, одежду. А еще спиртное вынесли.

Супруги сразу же позвонили в полицию. А еще признались: долго после этого боялись ночевать в собственном доме.

- Большую часть похищенного нам вернули следователи, когда преступников взяли, - продолжает она свой рассказ. - Вот только кольца наши с мужем не смогла опознать: их в деле там, наверное, штук сто было! И цепочку сына, которую он и поносить толком не успел: тоже оказалось много похожих.

Был и фотоаппарат, в котором после возвращения в семью остались снимки кошки и пейзажей у реки. Из чего потерпевшие сделала ввод, что злоумышленники им пользовались, но, видимо, не успели стереть свои снимки.

- Это мы потом узнали, что в тетрадках «амазонки» тщательно записывали, из какого дома, по какому адресу, что именно они украли. Наш дом в них тоже был, – сказала женщина.

Им дали 76 лет на четверых. Фото: ПОТЕРЯ Ирина.

ИСПЫТЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ НЕПРИЯЗНЬ?

Следующая потерпевшая - почтальон из хутора Большой Лог, что под Аксаем. Судья, тщательно придерживаясь всех необходимых процессуальных норм и процедур, как и положено, после установления ее личности на суде, задал обязательный вопрос: «Испытываете ли вы к кому-либо из подсудимых личную неприязнь?»

- Конечно! Еще как испытываю! Даже смотреть на них не могу! Ни тени раскаяния! – весьма эмоционально сорвалась женщина, несколько не поняв сути вопроса.

Позже выяснилось, что прежде, до кражи из ее дома, она с подсудимыми знакома не была.

- Мы с мужем дом тогда достраивали, - рассказала почтальон. - Первый этаж уже жилой, второй оштукатурить не успели, забор не поставили. Но, думали, не страшно, улица-то тихая, соседей всех знаем. А в тот день я вернулась с работы и вижу - открытое окно, а от ветра створка хлопает. Снег шел, у дома - следы чужие. На первом этаже все было перевернуто: пропали вещи, ценности и телевизор. А воры вылезли через другое окно и ушли огородами.

НЕ ПОЖАЛЕЛИ ДАЖЕ ДРУГА ОТЦА?!

На заседании по видеоконференцсвязи допросили и жителей Ставрополья. Так, показания давала женщина, приехавшая в родной поселок «амазонок» Дивное с мужем - на юбилей к своим родственникам. Естественно, не с пустыми руками, а с с полными сумками подарков и при деньгах. Пока праздновали и разъезжали туда-сюда, в ее дом забрались и вынесли все подчистую, включая подарки, сумку с документами и деньгами.

- Мой муж - гражданин Греции. Из-за того, что тогда украли все его документы, мы до их пор испытываем огромные трудности, и никак не можем даже пенсию ему оформить! – возмущалась женщина.

Дальше слово дали сотруднику ГИБДД – из того же ставропольского села, еще одного потерпевшего по делу «амазонок». Он рассказал, что много лет дружил с отцом Сергея Синельника. И даже бывал у подсудимого и его супруги в гостях.

- Были похищены мои часы, золотые украшения жены, монтировкой взломан сейф, в котором я хранил карабин «Сайга», сбережения свои и друга, - рассказал суду ставропольский госатоинспектор.

Следователи не исключают, что именно эта «Сайга» потом «выстрелит» на донской земле, во время «охоты» за полицейскими и их табельным оружием.

Семья Чудаковх погибла.

СЕРЕЖКИ - НЕ ВАШИ, А С ДРУГОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Все показания потерпевших, Инесса слушала как-то отстраненно. Лишь когда речь шла о том, где и что именно было похищено, слегка напрягалась. А в конце заседания неожиданно попросила слово.

- Ваша честь! Пусть потерпевшая посмотрит на сережки, которые, потом изъяли у моей дочки и которые проходят по делу, как украденные у нее из дома. Я уверена, что это не из ее дома сережки, а совсем по другому эпизоду! – заявила Тарвердиева.

Из зала суда тут же отправили секретаря заседания за томами уголовного дела, в которых были фото тех самых сережек. Снимок предъявили потерпевшей. И та подтвердила: серьги, действительно, не ее!

Вроде бы рядовой эпизод, формальность. Но сразу подумалось о тех тетрадках, в которых «амазонки» скрупулезно записывали, что из какого дома и по какому адресу было похищено. И о тех «горах» чужих вещей, обручальных колец, золотых украшений, которые потом обнаружили в их домах.

Даже сами потерпевшие запутались в залежах краденного, пытаясь найти то, что принадлежит именно им. Но не подозреваемая. Даже спустя почти 10 лет она помнит, откуда и какие сережки! Как сама она призналась на суде, для нее это крайне важно. Вот такой перфекционизм.

Впереди - еще не одно заседание. А степень вины или невиновность подсудимых определит только суд.

НАША СПРАВКА

О банде, в которой активную роль играют женщины, заговорили летом 2009-го. Тогда под Ростовом, на трассе «Дон», возле поселка «Рассвет», нашли расстрелянную прямо в машине семью нижегородского спецназовца Дмитрия Чудакова. Поражала звериная жестокость, с которой действовали убийцы - застрелив Дмитрия и его супругу Ирину, а их раненых детей, 11-летнюю дочь и семилетнего сына, добивали ножом.

Задержали «амазонок» в сентябре 2013 года. После очередной разбойничьей вылазки. Тогда в перестрелке с нарядом вневедомственной охраны главарь банды - гражданский муж Инессы, 35-летний стоматолог со Ставрополья Роман Подкопаев, был убит. Но перед этим он успел застрелить одного из стражей порядка и ранить второго.

К тому времени за «амазонками» тянулся целый след преступлений. Инесса, которой на тот момент было 42 года, с холодной улыбкой рассказывала на следственном эксперименте, как сама безжалостно расстреливала людей. К бандитским вылазкам они с мужем приобщили и старшую дочь от первого бака 25-летнюю Викторию. Младшую тоже брали с собой. Но, следователи установили, что девочка непосредственно в нападениях все же не участвовала.

Приговор по первому уголовному делу Ростовский областной суд вынес в декабре 2019 года. Судья зачитывал его четыре часа. Инессу приговорили к 21-му году лишения свободы. Приговор она выслушала с ледяным спокойствием. Ее дочери назначили - 16 лет колонии. Анастасии Синельник - 19, а ее мужу Сергею - 20 лет колонии. Установлено, что тот прикрывал банду, снабдил «амазонок» рацией, с помощью которой они могли прослушивать все переговоры разыскивающих банду силовиков. Именно это, по версии правоохранителей, позволило «амазонкам» долгое время уходить безнаказанными.

На этот раз суду предстоит заслушать 98 эпизодов, вошедших в 16 томов, в числе которых – 30 (!) убийств. Остальные – кражи.

КОНКРЕТНО

Почему их «амазонками»?

В тот год, летом 2009 года, когда на трассе в Ростовской области, возле поселка Рассвет был обнаружен автомобиль с убитой семьей нижегородского спецназовца Чудакова, неподалеку от места преступления, в лесополосе, оперативники нашли выброшенные кем-то завернутые в тряпку ножи, не заводской, а зэковской работы. На них было выгравировано: «Моей любимой амазонке». Сначала подумали, что это те самые ножи, которым добивали семью спецназовца. Но потом оказалось, что они - из другой «оперы». Их, и правда, сделал один зек, для своей любимой девушки. Но она его не дождалась, а ножи выбросила... Этих персонажей нашли, опросили и выяснили, что к дикому убийству семьи спецназовца, эти люди не имели никакого отношения.

А банду условно продолжали называть «амазонками». И вскоре выяснили, что в ней, действительно, есть женщины. Одна из их жертв выжила, и рассказала, что их машину расстреливала, в том числе и истошно визжавшая женщина. А после дерзкого расстрела экипажа вневедомственной охраны в Новочеркасске свидетели заметили, что среди налетчиков также были представительницы слабого пола.