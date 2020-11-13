«Банда амазонок» - часть вторая: Почти сто новых потерпевших

Инесса Тарвердиева вернулась на место преступления, подробно рассказав следователям подробности убийств. Фото: оперативная съемка

Второе по счету уголовное дело против «банды амазонок», скорее всего, будет не менее громким предыдущего. Ведь следователи говорят о примерно тридцати убийствах. Потерпевшими признаны около ста человек. Как стало известно «КП Ростов», суд рассмотрит нападение на вневедомственную охрану в Новочеркасске, ранения и убийства полицейских. Рассмотрение уголовного дела начал суд Ростовской области. Обвинение предъявлено Инессе Тарвердиевой, ее старшей дочери Виктории и супругам Анастасии и Сергею Синельник. Материалы дела занимают около 16 томов.

НОВЫЕ ЭПИЗОДЫ

«КП Ростов» из собственных источников стало известно, что во «второй серии» суд будет разбирать произошедшую в 2012 году в Новочеркасске трагедию. Тогда, разбив окно в стоматологической поликлинике, злоумышленники дождались приезда наряда вневедомственной охраны, чтобы завладеть оружием стражей правопорядка. Наряд в составе 26-летнего младшего сержанта Владимира Мандрика и 22-летнего водителя-полицейского Василия Камфорина был беспощадно расстрелян из охотничьего оружия. А добычей «амазонок» стали автомат Калашникова и два пистолета Макарова. Это оружие они затем использовали во время других разбойничьих вылазок и нападений на людей, в том числе на сотрудников частных охранных предприятий.

Во «второй серии» суд рассмотрит и эпизод 2013 года. В Мухиной балке под Ростовом в перестрелке с участником банды Подкопаевым был убит сотрудник вневедомственной охраны Иван Шаховой. А его напарник Юрий Лагода, несмотря на ранение, сумел открыть ответный огонь и вызвать подкрепление. Роман Подкопаев был убит. А его кровавых «амазонок», наконец, задержали.

В деле есть и эпизод необычного спасения возможной жертвы «амазонок». Произошел он на Ставрополье. Тогда банда напала на дом местного жителя. Его сын сумел выбежать и позвать соседей на помощь. Инесса промахнулась, стреляя в хозяина дома. И ей пришлось ретироваться. Этого потом ей и падчерице долго не мог простить Подкопаев, выговаривая за промах и заявив, что стрелки из баб – никакие.

Им дали 76 лет на четверых. Фото: ПОТЕРЯ Ирина.

ПРИСЯЖНЫЕ ДЛЯ «АМАЗОНОК»

Фигуранты громкого дела пожелали, чтобы их судьбу решал суд присяжных. В конце октября в областном суде сформирована коллегия присяжных. Инесса Тарвердиева, которая всегда отличается на процессах ледяным спокойствием, и ее старшая дочь Виктория, признали себя виновными. А вот Анастасия Синельник и ее муж – категорически отрицают свою причастность к банде. По видеосвязи суд уже допросил ряд свидетелей и потерпевших, земляков «кровавой Инессы» из села Дивное Ставропольского края.

Наблюдателей и журналистов на заседания пока не допускают из-за коронавирусных ограничений. Однако пресс-служба суда сообщила, что потерпевшими по второму уголовному делу признаны 98 человек. Суд допросит 250 свидетелей.

СЛЕД УБИЙСТВ

Как уже писала «КП Ростов», о банде, в которой активную роль играют женщины, заговорили летом 2009 года. Тогда под Ростовом возле поселка «Рассвет» нашли расстрелянную в машине семью нижегородского спецназовца Дмитрия Чудакова. Поражала звериная жестокость, с которой действовали убийцы: застрелив Дмитрия и его супругу Ирину, их раненых детей, 11-летнюю дочь и семилетнего сына, добивали ножом.

Оказалось, что это не единственное подобное нападение. Таким же образом из карабина «Сайга» неподалеку была расстреляна и машина с ростовчанином и его знакомой. Мужчина погиб на месте. А его подруга, получив ранение в голову, выжила только чудом. Осталась инвалидом. Но запомнила, что среди нападавших была истошно визжавшая женщина. Игравшая в кровавой бойне отнюдь не последнюю роль.

Задержали «амазонок» в сентябре 2013 года. Оказалось, что безнаказанно разбойничала и убивала семейка на протяжении более десятка лет. Инесса, которой на тот момент было 42 года, с холодной улыбкой рассказывала на следственном эксперименте, как сама безжалостно расстреливала людей. К бандитским вылазкам она с Подкопаевым приобщили и ее старшую дочь от первого бака 25-летнюю Викторию. Младшую дочь разбойничья чета тоже стала брать с собой. Следователи установили, что девочка непосредственно в нападениях не участвовала.

Приговор по первому уголовному делу суд вынес в декабре 2019 года. Инессу приговорили к 21 году лишения свободы. Виктории назначили 16 лет колонии. Анастасии Синельник – 19, ее мужу Сергею Синельнику – 20 лет колонии. Установлено, что он прикрывал банду, снабдил амазонок рацией, с помощью которой они могли прослушивать все переговоры разыскивающих банду силовиков.

Над Инессой Тарвердиевой и членами ее семьи начинается еще один суд. Фото: СТЕПАНОВ Александр.

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