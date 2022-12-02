В Ростове коллегия присяжных признала «банду амазонок» виновной по делу о 30 убийствах и кражах

Банду задержали в 2013 году. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростовской областном суде коллегия присяжных огласила вердикт по делу печально известной «банды амазонок». Подходит к завершению уже второй процесс над четырьмя участниками преступной группы, которая грабила и убивала людей на Дону и в Ставрополье.

— Присяжные признали подсудимых виновными практически по всем пунктам. По делу должны пройти процедура обсуждения вердикта, а после — оглашение приговора, — сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

Пока неизвестно, какого числа пройдет следующее заседание.

Напомним, банду задержали в 2013 году. В нее входили 35-летний житель Ставрополья, его гражданская жена и ее 25-летняя дочь, а также супружеская пара из Ростовской области. Во время погони главаря банды застрелили, сам он убил одного полицейского и ранил другого.

Первый приговор подсудимым огласили в 2019 году. Фото: Александр Степанов.

Считается, что «амазонки» орудовали около десяти лет. На счету преступников десятки нападений, в том числе громкое убийство нижегородского спецназовца и его семьи. Злоумышленники расстреляли мужчину, его жену и двоих детей, а после добили ножами.

Первый процесс по делу завершился в 2019 году, второе слушание началось в 2020-м. По первому приговору обвиняемые на всех получили 76 лет лишения свободы. Во второе уголовное дело вошло 16 томов, 98 эпизодов — из них 30 убийств, остальное — кражи.

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