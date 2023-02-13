Заседание проходит в Ростовском областном суде. Фото: Наталья Захарченко.

В Ростовском областном суде 13 февраля выносят приговор знаменитой «банде амазонок». Напомним, дело в отношении Инессы Тарвердиевой, ее дочери Виктории, Анастасии и Сергея Синельников включает 98 эпизодов, из которых 30 убийств, остальное — кражи. Во время прения сторон гособвинитель запросил для подсудимых от 25 лет до пожизненного заключения.

12.36 - Судья начинает зачитывать приговор Виктории Тарвердиевой. Она заметно нервничает.

12.29 - Приговор Инессе Тарвердиевой - 25 лет лишения свободы общего режима с ограничением свободы.

12.15 - Судья переходит к перечислению эпизодов, в которых обвиняется Инесса Тарвердиева.

12.06 - Синельник ожидает приговор.

Сергей Синельник. Фото: Наталья Захарченко.

12.01 - Судья приступил к перечислению статей, по которым признали виновным Сергея Синельника, бывшего гаишника из Аксая.

Судья. Фото: Наталья Захарченко.

11.41 - Доставлены Инесса и Виктория Тарвердиевы. Следом в «аквариум» заводят Анастасию Синельник.

Женщинам грозит до 25 лет лишения свободы. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

11.35 - Первым в зале суда появляется Сергей Синельник.

Сергея Синельник доставлен в суд. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

11.20 - места в зале заняли адвокаты и представители СМИ. Подсудимые еще не доставлены.

Приговор огласят в пятом зале Ростовского областного суда. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

10.40 - представителей СМИ пригласили в зал судебных заседаний. Дело будут слушать в пятом зале, где когда-то рассматривались другие громкие уголовные делаю. Здесь когда-то услышал приговор Андрей Чикатило.

Напомним, в «банду амазонок» входили пять человек: 35-летний житель Ставрополья, его гражданская супруга и их 25-летняя дочь. Подельниками супругов были муж и жена из Ростовской области Анастасия и Сергей Синельники. Следствие считает, что на протяжении десяти лет они грабили и убивали людей на трассах и в их собственных домах. Синельников обвиняют в том, что они покрывали преступления «банды». Сергей Синельник — бывший гаишник —предоставил «банде» рацию, с помощью которой она скрывалась от полицейских.

«Амазонок» задержали в 2013 году. Главарь банды был убит, остальные — арестованы. После почти шести лет следствия фигурантам вынесли приговор — 76 лет лишения свободы на всех. Позже было возбуждено второе уголовное дело.

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