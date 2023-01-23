«Не лишайте шанса на семью и детей!»: «банда амазонок» взяла последнее слово перед приговором

"Банду амазонок" с последним словом выслушали в Ростовском областном суде. Фото: Наталья ЗАХАРЧЕНКО

В Ростовском областном суде на заключительном перед приговором заседании по громкому уголовному делу в отношении «банды амазонок» кипели страсти и лились слезы. Уже не родственников жертв банды, а самих подсудимых. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» стал свидетелем их последнего слова. Рассказываем, о чем просили сидевшие на скамье подсудимых.

ПРОКУРОР ПРОСИТ МАКСИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ

Как уже сообщала «КП - Ростов-на-Дону», накануне выступая в прениях, гособвинитель Дина Даниелян попросила у суда наказания для каждой из сидящих на скамье подсудимых «амазонок» - Инессы Тарвердиевой, сожительнице убитого при задержании главаря банды Романа Подкопаева, которую обвинение называет активной сообщницей, ее дочери от первого мужа – Виктории Тарведиевой и родной сестры Подкопаева – Анастасии Синельник – по 25 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Это максимальное по действующему законодательству наказание для женщин в нашей стране. По 25 лет каждой с учетом того, что они уже получили сроки по первому приговору суда. В один судебный процесс все злодеяния банды – убийства, бандитские налеты, разбои, грабежи и кражи на Ставрополье и в Ростовской области – не поместились. Пришлось проводить второй процесс (довольно редкий случай в судебной практике), куда в основном вошли эпизоды по убийствам сотрудников правоохранительных органов и частных охранных предприятий, грабежи и кражи из домов простых граждан на родине «амазонок» – на Ставрополье. И в Аксайском районе Ростовской области, где проживала с мужем, сотрудником ГИБДД Сергеем Синельником, сестра Романа Подкопаева – Анастасия Синельник.

Сергей Синельник, теперь уже бывший полицейский из Аксая, который согласно обвинению, прозвучавшим в суде показаниям и вердикту присяжных, обеспечивал покровительство банде, используя свое служебное положение, обеспечивал банде беспрепятственный отход с мест нападений, давал информацию о домах местных жителей и даже своих коллег. Более того, снабдил Подкопаева служебной рацией с «милицейской волной». И тот беспрепятственно слушал все переговоры сотрудников правоохранительных органов, разыскивающих «амазонок». Ему гособвинитель попросила у суда наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Речь прокурора, а особенно прозвучавшие максимальные запрашиваемые сроки, казалось, повергли «амазонок» в шок. «Это несправедливо!» - заговорили они практически в один голос.

Тут надо сказать, что только по первому приговору 2019 года эта «четверка» получила 76 лет лишения свободы на всех. Только обвинений в убийствах сотрудников правоохранительных органов на счету этой банды около 30. Это не считая других эпизодов - краж и грабежей...

После первого процесса участников приговорили к 76 годам лишения свободы на четверых. Фото: Наталья ЗАХАРЧЕНКО

ОТ БЫЛОЙ БРАВАДЫ НЕ ОСТАЛОСЬ И СЛЕДА

Любовь главаря - блондинку Инессу Тарвердиеву – в СМИ успели прозвать «кровавой». Главным образом потому что на кадрах выводки она хладнокровно рассказывала и показывала, как стреляла в сотрудников правоохранительных органов и в обычных людей. Про сотрудников сказала даже как-то, мол, сожалеет, что еще мало их убила. Но такая бравада некогда первой красавицы Ставропольского села Дивное была лишь вначале. И на втором процессе Инесса являлась в зал суда под конвоем неизменно с макияжем и укладкой

Однако, еще на заседаниях второго процесса уже наметился в холодной и даже ледяной Инессе какой-то надлом. Уже и близко не было таких фраз, как прежде — о «гангстере по натуре», «сколько убила, не считала» и другие подобные «смелые» высказывания.

Она вдруг без всякого апломба начала, дрожащими губами и с опущенными плечами стала рассказывать, что тогда, осенью 2013 года, перед их последними вылазками хотела уже ехать домой, торопила Подкопаева, просила сворачиваться – ведь на дворе уже была осень, начался учебный год, и младшей 13-летней дочери, которую банда возила с собой, нужно было идти в школу. Дочка Инессы, рожденная от Подкопаева, кстати, училась прилежно. Инесса волновалась: ну, как же так, ведь пропустит занятия!

Потом вдруг Инесса рассказала на суде о вещем сне, приснившемся ей накануне задержания банды. И о том, что поняла: уехавшего на дело вместе со старшей дочерью Викторией Подкопаева она больше не увидит…

Близилась развязка. Казалось, Инессу «добили» эти сроки – по 25 лет - и ей, и дочери.

Приговор прозвучит в суде 13 февраля. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

«ПРОСТИТЕ МЕНЯ!»

Когда женщине предоставили на суде право последнего слова, то голос ее был глух и предательски дрожал:

- Прежде всего, я прошу прощения у всех, кому мы причинили горе. У близких тех, кого убили. Я искренне раскаиваюсь и признаю свою вину, - заявила подсудимая.

Инесса говорила не по бумажке. Повернувшись к суду и стараясь держаться спиной к залу. В какой-то момент еще больше ссутулилась. Ее голос и плечи задрожали.

- При вынесении приговора, ваша честь, я прошу вас, обратить внимание, на то, что моя дочь участвовала в совершении преступлений под моральным давлением, и присяжные признали ее заслуживающей снисхождения по девяти эпизодам. Я прошу вас это учесть при вынесении приговора и не назначать ей строго наказания, так как она мечтает еще успеть создать семью и родить детей. Я прошу вас не лишать ее этой возможности, - говорила Инесса.

На словах «родить детей» показалось, что мать едва сдержала рыдания.

- Я с 8 сентября 2013 года даю подробные показания по всем эпизодам. Я никого не выгораживаю. И не перекладываю ни на кого свою вину. Я не выгораживаю ни Синельника Сергея, ни Настю. Но считаю, что им попросили очень суровое наказание. Я очень прошу не назначайте им такое наказание…, - начала Инесса и разрыдалась так, что судья дал ей минутную паузу на то, чтобы взять себя в руки продолжить.

- До конца своей черной жизни я буду отвечать за то, что сделала, за ту боль, которую причинила людям. Простите меня! - продолжила подсудимая, рыдая.

Всхлипы Инессы были слышны и когда последнее слово взяла ее дочь Виктория. Тоже слезы, тоже просьба не лишать ее шанса выйти на свободу еще в расцвете лет, чтобы создать семью и родить детей. И те же просьбы не назначать пожизненное Сергею Синельнику.

В 2013-м, когда банду задержали, Витории было 25. Если дадут такой же срок, то лучшие свои годы она проведет за решеткой. Когда Инессу задержали в 2013-м, ей было 46. Какой бы срок теперь не дали, из колонии она выйдет уже глубоко пожилой.

Это уже второй процесс по делу "банды амазонок". Фото: Наталья ЗАХАРЧЕНКО

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ «АМАЗОНОК»

- Прошу не наказывать строго. Я участия в нападениях не принимала - только догадывалась и узнавала из СМИ. У меня несовершеннолетний сын. Прошу не наказывать Сергея так строго: пожизненное ему – это не справедливо. Прошу суд дать ему шанс выйти и еще увидеть сына, - с мокрыми от слез глазами говорила Анастасия Синельник.

В речи Сергея Синельника, особенно в последнем слове, постоянно звучало: «излишне строго, не справедливо, в нарушение Закона, я не знал, не участвовал, не совершал». Он тоже просил суд не назначать ему пожизненное и дать шанс успеть воспитать своего несовершеннолетнего сына.

За время второго процесса Синельник успел подать 300 ходатайств и протестов суду на «излишне строгие» обвинения прокурора в его адрес. Под конец заявил, что самый суровый срок ему вообще попросили потому, что он… единственный мужчина на этой скамье подсудимых среди «амазонок».

Если попытаться подсчитать, сколько раз в речах «амазонок» звучало слово «не справедливо» и призывы справедливость эту соблюсти, то со счета сбиться можно очень быстро. При этих словах у тех, кто от «амазонок» пострадал, начинают один за другим всплывать «кадры» из их биографии.

Первый. Расстрелянная амазонками 8 июля 2009 года «Лада» на обочине федеральной трассы М-4 «Дон» под Ростовом. Там тела застреленных спецназовца и его красавицы-жены, изрезанные тела их семилетнего сына и 11-летней дочки. Родителей убили первыми, детей добивали ножами.

Второй. На выводке Виктория рассказывает следственной группе, как ее семья в Новочеркасске у стоматологической клиники расправилась 19 сентября 2012 года с нарядом вневедомственной охраны - Владимиром Мандриком и Василием Камфориным. Парни лишь немногим старше Виктории были...

Третий. И на суде звучит, как Подкопаев выспрашивает у Синельника, у каких экипажей в правоохранительных органах какое оружие. А тот приносит ему и дарит служебную рацию, чтобы слушать переговоры правоохранителей.

Четвертый. И жена застреленного Подкопаевым сотрудника вневедомственной охраны Ивана Шахового, который вместе напарником обнаружил неуловимую банду, рассказывает как тогда проводила мужа на его последнее дежурство. Как он приходит к ней теперь во сне. И как без его растет теперь их умница-дочь, мечтающая служить в органах правопорядка, как папа.

- Я хотела, чтобы «амазонки» жили долго, и чтобы им дали долгие-долгие сроки, и чтобы каждый день они вспоминали всех, кто погиб по их вине, - говорит жена погибшего полицейского корреспонденту КП.

Теперь слово за судом, который и поставит точку в этом громком деле. Провозглашение приговора назначено на 13 февраля.

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