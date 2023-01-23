Грозит от 25 лет до пожизненного: Как «банда амазонок» выступает с последним словом в ростовском суде

Суд рассматривает уже второе дело в отношении "амазонок". Фото: Наталья Захарченко.

В Ростовском областном суде 23 января пройдет последнее перед приговором заседание по делу «банды амазонок». Обвиняемые Инесса и Виктория Тарвердиевы, а также Сергей и Анастасия Синельник смогут выступить с последним словом. Анастасия Синельник не успела поучаствовать в прениях 19 января, поэтому получит это право на предстоящем слушании. «КП-Ростов-на-Дону» следит за тем, как развиваются события.

В «банду амазонок» входили житель Ставропольского края Роман Подкопаев, его гражданская жена Инесса Тарвердиева и ее дочь Виктория, а также пара из Ростовской области Сергей и Анастасия Синельник. Напомним, по версии следствия, они орудовали на Дону и в Ставрополье почти десять лет: грабили и убивали людей, многие — сотрудники правоохранительных органов. Одним из самых громких стало убийство спецназовца из Нижнего Новгорода: мужчину и его семью расстреляли, а потом добили ножом.

Напомним, это уже второе дело в отношении «банды амазонок». По первому подсудимые получили 76 лет лишения свободы на всех. Теперь же присяжные заседатели признали группировку виновной в бандитизме, посягательстве на жизнь и убийство сотрудников правоохранительных органов, нападении и убийстве простых граждан, с применением оружия, проникновением в жилище и применением насилия.

15:31 — Судебное заседание окончено. Приговор будет провозглашен 13 февраля.

15:12 — Первой выступает Инесса Тарвердиева.

— Я до конца своих дней буду просить прощения у всех. Дайте моей дочери возможность выйти и ещё завести семью, родить детей, — подсудимая рыдает.

15:10 — Суд переходит к последнему слову обвиняемых.

15:00 — Синельник снова выражает несогласие с тем, что гособвинитель запросила для него пожизненное лишение свободы.

— Я — единственный мужчина на скамье подсудимых. Потому мне и просят самое строгое наказание. Это несправедливо! Просить пожизненное мне только за то, что я покрывал их, это несправедливо!

14:45 — Защита просит оправдать Анастасию Синельник. Адвокат просит учесть, что девушка имеет положительные характеристики. У нее есть несовершеннолетний сын, опекун которого сейчас — больная мама Анастасии.

14:30 — Адвокат Анастасии Синельник говорит, что подзащитной неправильно предъявили обвинение в участии в банде. Он объясняет, что его подзащитная не знала о планах членов «банды», не помогала им, укрытие не предоставляла.

Он также отметил, что Синельники поссорились с остальными членами банды в 2009 году. Пара якобы не знала, что они планируют совершать нападения на правоохранителей.

Заседание проходит в Ростовском областном суде. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

14:08 — Слово для выступления в прениях дают Анастасии Синельник.

— Инесса и Виктория не ставили меня в известность о своих планах. В суде они говорили, что я участия в нападениях не принимала. Я лишь догадывалась потом об этом, читала в прессе. И где-то стала догадываться, но о планах они мне не говорили.

Синельник считает, что ей незаконно запросили 25 лет лишения свободы. Просит оправдать ее по нескольким эпизодам.

— Я не должна нести наказание как член банды и участник её нападений. Да, они жили у нас, но ничего мне не говорили. За своё молчание я была осуждена уже прошлым приговором.

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