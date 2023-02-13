Приговор огласили в понедельник, 13 февраля. Фото: Наталья Захарченко.

Прошло заключительное заседание по делу «банды амазонок», обвиняемой в грабежах, разбойных нападениях и убийствах. Ростовский областной суд приговорил четверых фигурантов к срокам до 25 лет лишения свободы. Публикуем фото и видео с суда над «бандой амазонок» в Ростове.

На скамье подсудимых оказались жительница Ставрополья Инесса Тарвердиева и ее дочь Виктория Таровердиева. Перед судом предстали также помогавшие «банде» супруги Сергей и Анастасия Синельник. Им вменяли сразу несколько статей «Пособничество в убийстве», «Убийство», «Покушение на убийство», «Разбой», «Хищение оружия», «Незаконное хранение и перевозка оружия». Уголовное дело насчитывало 98 эпизодов, 30 из них — убийства.

Инесса Тарвердиева посчитала приговор для других членов "банды" слишком суровым. Фото: Наталья Захарченко.

В ходе заседания судья перечислил все эпизоды, в которых обвинялись фигуранты. Стали известны и преступления, которые ранее не упоминались. Суд установил, что в 1998 году Инесса рассказала сожителю Роману Подгопаеву о местоположении мужа с целью его убийства. В 2002 году Подкопаев и Тарвердиева убили их общего знакомого и его девушку. Через год совершили еще одно жестокое преступление — расправились с двумя девочками во время разбойного нападения. Чтобы скрыть следы этого убийства, они отправились в Калмыкию и тем же оружием убили незнакомца.

Ранее, во время прений, Инесса Тарвердиева просила более мягкого приговора для остальных фигурантов. Особенно подсудимая переживала за дочь Викторию: объясняла, что та совершала преступления под моральным давлением. Она говорила, что Тарвердиева-младшая еще хочет создать семью и родить детей. Снисхождения просили и Сергей Синельник с женой Анастасией.

Сергея Синельника приговорили к 25 годам лишения свободы. Фото: Наталья Захарченко.

На этот раз обвиняемые держались сдержаннее, но все равно заметно нервничали. Виктория Тарвердиева с трудом сдерживала эмоции, вздыхала и переминалась с ноги на ногу.

Инесса и Виктория Тарвердиевы получили по 25 лет лишения свободы колонии общего режима. Сергея Синельника приговорили к такому же сроку, его жену Анастасию — к 24 годам. Отметим, весь срок заключения осужденные отбывать не будут — учитывается время, которое те уже провели за решеткой.

Ростовский областной суд огласил второй приговор по делу "банды амазонок". Фото: Наталья Захарченко.

Осужденные посчитали приговор слишком суровым. Инесса Тарвердиева, что в отношении троих других фигурантов, ее бывших подельников, вынесли несправедливое решение. Такое же мнение высказал Синельник. Судя по всему, осужденные будут обжаловать приговор.

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