Мать с сыном-инвалидом и два друга семьи погибли при пожаре в Ростовской области

В пожаре погибли четыре человека. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области, в Новочеркасске, при пожаре во флигеле погибли женщина и трое мужчин, сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, ЧП произошло в центе города, на улице Пушкинской. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности происшествия.

ЗА ДОЛГИ ОТКЛЮЧИЛИ ГАЗ И СВЕТ

Жертвами пожара стали 47-летняя хозяйка дома, ее 26-летнйи сын и двое друзей семьи – мужчины возрастом 45 и 39 лет. Как рассказали соседи, у женщины часто собирались компании и устраивали шумные застолья. При этом в отличие от матери и ее приятелей сын был спокойным, вежливым и неприметным молодым человеком.

- У парня инвалидность даже была, он страдал ДЦП, - вздыхает соседка.

Соседи говорят, что у хозяйки дома часто собирались шумные компании. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Кстати, соседи всегда недоумевали, откуда брались деньги на спиртное, если женщине нечем было даже оплатить коммуналку.

- Ей же за неуплату газ и свет отключили, - говорят местные жители. – Этот дом вообще признали аварийным в 2015 году. Но хозяйка отказалась переезжать, наверное, ей нравилось жить в центре.

В МОМЕНТ ПОЖАРА ВСЕ СПАЛИ

В тот день домой к матери и сыну снова наведались гости. По предварительным данным, мужчины как обычно принесли с собой алкоголь.

Пожар произошел 20 февраля. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Из-за проблем с оплатой коммуналки мать и сын отапливали флигель самодельной печкой – буржуйкой. По одной из версий, именно из-за ее перегрева и случился пожар. Но также не исключено, что причиной стало неосторожное курение. Точная причина станет известна после экспертизы.

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, по предварительным данным, все четверо в момент пожара спали. Тела нашли в одной комнате. А спасателей вызвали соседи.

Пока трудно точно сказать, обгорели люди или задохнулись. Точную причину смерти покажет экспертиза.

Напомним, как ранее сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, пожар тушили 25 сотрудников и девять единиц техники. Сейчас в деталях трагедии разбираются следователи.

- Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - добавили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

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