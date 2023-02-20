Тела четырех человек обнаружили в Новочеркасске после пожара в жилом флигеле

В тушении было задействовано 25 человек и 9 единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске после пожара в жилом флигеле обнаружили тела четырех человек. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели людей, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Предварительно, скончались взрослые, которые вели асоциальный образ жизни. Возможной причиной пожара мог стать перекал печи. Уже проводятся следственные мероприятия, - рассказали в ведомстве.

Известно, что информация о возгорании на улице Пушкинской поступила в экстренную службу 20 февраля около 16:05. Огнем было охвачено 4 кв метра постройки размером 3 на 4 метра. Тела погибших нашли в 16:23, в 16:24 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении было задействовано 25 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС 16 человек и 6 спецмашин.

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