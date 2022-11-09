В Ростове на суд к замкомандира украинского нацбатальона пришли отец и сестра

Слушание дела началось в октябре. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Южном окружном военном суде в Ростове 9 ноября прошло заседание по делу замкомандира украинского нацбатальона «Айдар»*. Дениса Мурыгу обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании. На очередном слушании судья не только заслушал обвинительное заключение и пояснения обвиняемого, но и рассмотрел заявление его родственников.

На заседании присутствовали отец и сестра Дениса Мурыги — комментарии СМИ они не давали. Как в конце заседания пояснил судья, от родственников поступило два заявления на свидание.

Выяснив у адвоката, что люди не будут допрашиваться в качестве свидетелей, он распорядился надлежащим образом оформить обращения заявителей.

Родственники подавали заявление на свидание. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Напомним, на слушании 9 ноября прокурор зачитал обвинительное заключение. По версии следствия, Мурыга вступил в ряды «Айдара»* в январе 2015 года и оставался участником батальона до марта того же года, пока не вступил в подразделение сухопутных войск Украины.

В мае 2022 года бывшего участника батальона остановили на границе. За нарушение общественного порядка в отношении Мурыги составили административный протокол, пограничники передали его полицейским. После этого правоохранители доставили мужчину в ростовский ИВС, где его и задержали по подозрению в участии в вооруженном формировании. С 21 мая обвиняемый находится в СИЗО-2 в Таганроге.

*«Айдар» — запрещенное в России националистическое военное формирование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит в ростовском суде, где рассматривают дело замкомандира украинского нацбатальона

В Южном военном окружном суде началось заседание по делу боевика Дениса Мурыги. (Подробности)