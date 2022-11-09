Что происходит в ростовском суде, где рассматривают дело замкомандира украинского нацбатальона

Заседание началось утром 9 ноября. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове продолжают рассматривать дело заместителя командира украинского нацбатальона «Айдар»*. Дениса Мурыгу обвиняют по статьям «Участие в вооруженном формированнии» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Очередное заседание началось утром 9 ноября — рассказываем, что происходит в ростовском суде.

Напомним, первое заседание прошло 18 октября. Выяснилось, что по делу назначен состав суда из трех человек, однако один из судей не смог принять участие. В рассмотрении дела был объявлен перерыв.

В начале заседания защита заявляет ходатайство об оказании содействия в получении информации из СИЗО-2 о времени нахождения подзащитного с 31 марта по 17 мая. Государственный обвинитель не возражает — ходатайство было удовлетворено.

Прокурор зачитывает текст обвинительного заключения. В нем говорится, что батальон «Айдар»* был создан в Киеве, в его состав вошли наиболее радикально настроенные участники «Правого сектора»* и «Самообороны Майдана».

- Он (батальон - прим.ред.) был создан в целях подавления населения Донецкой и Луганской народных республик, в целях противоречащих интересам Российской Федерации. Они активно использовали оружие, специальные средства. У участников них имелась военная форма с различными знаками отличия, - говорится в заключении.

По версии следствия, Денис Мурыга вступил в ряды батальона в январе 2015 года в селе Верхние Гаи в Дрогобычском районе. Он был назначен рядовым охраны «Айдара»*. В феврале был переведен в состав пулеметного взвода, который дислоцировался в Лисичанске.

- Получены данные о том, что Мурыга добровольно прекратил участие в организации до его вступления в структурное подразделение сухопутных войск Украины 2 марта 2015 года.

Подсудимого обвиняют в совершении преступления по статьям «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом», а также «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством этого государства и противоречащим целям РФ».

*«Айдар» — запрещенное в России националистическое военное формирование.

*«Правый Сектор» - запрещенная в России экстремистская организация