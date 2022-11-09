«Хотел знать то, чего никто не знает»: археолог из Ростовской области откровенно рассказал о своей работе

Александр Масловский больше 30 лет занимается раскопками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Археология — история, вооруженная лопатой. Не каждый сможет часами копать ямы, исследовать каждый сантиметр земли в поисках уникальных исторических находок. Так, герой «КП-Ростов-на-Дону», азовский археолог Андрей Масловский, больше 30 лет занимается раскопками и поиском отголосков прошлых жизней.

«ХОТЕЛ ЗНАТЬ ТО, ЧЕГО НИКТО НЕ ЗНАЕТ»

Андрей Масловский рассказал, что еще в 5-6 классе стал активно интересоваться этой сферой. Он читал книги по истории, палеонтологии и археологии.

- Я хотел знать то, чего никто не знает, причем прямо сейчас. Зачитывался научно-популярной литературой и хотел стать ученым. Археология оказалась в то время самой доступной. В Ростове был археологический кружок, мне о нем рассказала моя учительница по истории.

Археолог работает в Азовском музее-заповеднике. Фото: страница героя публикации в соцсетях.

Собеседник вспоминает, как начал активно развиваться в археологическом кружке. Повзрослев, Андрей Масловский стал работать в Азовском музее и поступил в ЮФУ на заочное отделение по той же специальности. По словам ученного, нигде кроме археологии он себя не видел.

ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ АЗАК

Это самый известный и хорошо изученный древний город в Ростовской области. Он возник в 1270 году, погиб в 1395 году. Археолог вместе с коллегами продолжает изучать и находить все новые фрагменты посуды, оружия и других артефактов.

- Я привязан к своему памятнику - золотоордынскому Азаку. Почти все исследования связаны с ним. Совсем немного копал на территории Азовского района и под Старочеркасском. Ну а на научных конференциях и раскопках у коллег побывал много где — от Улан-Удэ до Португалии. Видел большинство крупных золотоордынских городищ, - поделился Андрей Масловский.

Благодаря работе археологов коллекции музея постоянно пополняются. Фото: Павел КЛОКОВ

Несмотря на то, что специалист успел побывать во многих уголках мира, главный воспоминанием его археологической жизни остается тот день, когда вместе с командой они впервые смогли найти главную городскую улицу Азака. По словам Андрея Масловского, тот день одним из самых важных для него.

- В 2002 году мы расчистили массовое захоронение, где были останки 200 человек убитых в 1370 году. В 2005 году в Азаке удалось раскопать древний комплекс примерно 1260-х годов. Что касается самой необычной находки, то для меня это два мешка с мукой середины 14 века, - поделился специалист.

ЦЕЛЬ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Андрей Масловский преследует единственную цель на протяжении многих лет — восстановить картину жизни средневекового города во всей её полноте с максимальным количеством деталей. Важно понять, как и чем жили люди Средневековья, какие у них были интересы, что они носили, как отдыхали, какая посуда стояла в домах.

Азовские археологи не раз находили интересные артефакты. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

- Хотелось бы найти каменное здание, которое хоть как-то сохранилось, набор кузнечных инструментов, надпись какую-нибудь нестандартную. Однако люди иногда просто не понимают ценность всех памятников и относятся соответствующе. Понимаешь, что памятники археологии гибнут быстрее чем ты сможешь их исследовать. По сравнению с этим все остальное кажется мелочами, - рассказал специалист.

Тем не менее, уверен Масловский, пока археологи занимаются своим делом, история прошлых лет не забудется, а коллекции музея будут пополняться новыми находками.

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