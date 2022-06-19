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Общество19 июня 2022 11:58

«В день провожу по три - пять операций»: будни врача ростовского госпиталя

Хирург госпиталя в Ростове откровенно рассказал о своей работе
Михаил СТРИЖЕВ
Сергей Масленников работает в госпитале уже восемь лет. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

Сергей Масленников работает в госпитале уже восемь лет. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

19 июня во всей стране отмечают профессиональный медицинские работники. Для Сергея Масленникова медицина — вся жизнь: он с детства мечтал о профессии врача и стал хирургом. Вот уже восемь лет мужчина работает заведующим хирургического отделения госпиталя МВД и каждый день спасает сотрудников правоохранительных органов.

Сергей Викторович рассказал, как проходит его рабочий день и с какими трудностями сталкиваются врачи.

С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ О МЕДИЦИНЕ

По словам Сергея Масленникова, он понял, кем хочет быть еще в детстве. В школьные годы он начал мечтать о профессии врача, а позже поступил в Луганский медуниверситет. После окончания вуза, в 80-е годы, молодой врач решил перебраться в Ростовскую область и стал работать в одной из центральных больниц города. Он быстро заслужил уважение коллег и пациентов и спустя несколько лет стал заведующим отделения хирургии. А в 2014 году бросил себе вызов и решил поработать в госпитале МВД, где в итоге и нашел себя.

— Работа сложная, ведь отвечать приходится за самое важное — здоровье сотрудников Министерства внутренних дел, — признается врач, — Но коллектив у нас очень дружный, врачи всегда придут друг другу на помощь.

ПО ТРИ - ПЯТЬ ОПЕРАЦИЙ В ДЕНЬ

Заведующий приезжает в госпиталь раньше всех — до начала рабочего дня.

— Я всегда приезжаю на работу на полчаса раньше, так как мне нужно сделать обход тяжелых и послеоперационных больных, а также вновь поступивших пациентов, — рассказывает хирург.

В 8 часов утра начинается планерка. Дежурные смены докладывают, как изменилось состояние пациентов за последние сутки, как выполнялись назначения врачей и другие важные моменты. После этого Сергей Масленников с коллегами разбирают проведенные операции и которые еще предстоит провести. По его словам, в такой работе без порядка и дисциплины никак - от врачей зависят жизни и здоровье людей.

Рабочие дни хирурга часто тяжелые и непредсказуемые. Иной раз он проводит операции весь день, почти без перерывов.

Чтобы помочь пациенту, врачи госпиталя нередко остаются после рабочего дня.

Чтобы помочь пациенту, врачи госпиталя нередко остаются после рабочего дня.

Фото: Иван МАКЕЕВ

— В среднем за день я провожу две или три операции, но бывают ситуации, когда я нахожусь в операционной целый день, а количество проведенных операций может достигать пяти, - говорит заведующий отделением.

Он говорит, что всегда может положиться на коллег. В отделении работают хирурги разных специальностей, три кандидата наук и семь врачей высшей категории. Но главное — все сотрудники неравнодушные и любят профессию. Если один специалист оперирует и ему срочно нужен ассистент, к работе подключается даже врач другой специальности.

— Даже когда рабочий день окончен, никто не убегает домой строго по времени. Бывают разные ситуации, например, когда состояние пациента резко ухудшилось и нужно быстро принимать решение, тогда врачи оперативно и сплоченно делают свою работу.

ПОСЛЕ ТРУДОВОГО ДНЯ УЧИТ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

Однако несмотря на занятость, работой в больнице деятельность Сергея Викторовича не ограничивается. После трудового дня он отправляется в Ростовский государственный медуниверситет. Опытный хирург проводит лекции и практические занятия для будущих врачей.

Многие студенты-ординаторы позже стремятся попасть на практику именно в отделение преподавателя. Здесь они практикуются в качестве ассистентов в операционной. Старшие коллеги стараются всему обучить и дать дельный совет, чтобы вырастить высококвалифицированных специалистов. Стремятся привить и важные общечеловеческие ценности.

Студентам-медикам врач хочет стремится привить важные ценности.

Студентам-медикам врач хочет стремится привить важные ценности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Общаясь с молодыми коллегами, главное, чему хочу их научить — дисциплина, внимательность и патриотизм, — говорит заведующий отделения.

В донском управлении МВД высоко ценят работу медика. Так, его наградили почетной грамотой за многолетний и добросовестный труд.

— За время работы в госпитале Сергей Масленников провел более 2000 операций. Доктор создает и разрабатывает собственные методики лечения и имеет патенты, по которым работает и оперирует своих пациентов, — рассказали в ведомстве.

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