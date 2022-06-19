«В день провожу по три - пять операций»: будни врача ростовского госпиталя

Сергей Масленников работает в госпитале уже восемь лет. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

19 июня во всей стране отмечают профессиональный медицинские работники. Для Сергея Масленникова медицина — вся жизнь: он с детства мечтал о профессии врача и стал хирургом. Вот уже восемь лет мужчина работает заведующим хирургического отделения госпиталя МВД и каждый день спасает сотрудников правоохранительных органов.

Сергей Викторович рассказал, как проходит его рабочий день и с какими трудностями сталкиваются врачи.

С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ О МЕДИЦИНЕ

По словам Сергея Масленникова, он понял, кем хочет быть еще в детстве. В школьные годы он начал мечтать о профессии врача, а позже поступил в Луганский медуниверситет. После окончания вуза, в 80-е годы, молодой врач решил перебраться в Ростовскую область и стал работать в одной из центральных больниц города. Он быстро заслужил уважение коллег и пациентов и спустя несколько лет стал заведующим отделения хирургии. А в 2014 году бросил себе вызов и решил поработать в госпитале МВД, где в итоге и нашел себя.

— Работа сложная, ведь отвечать приходится за самое важное — здоровье сотрудников Министерства внутренних дел, — признается врач, — Но коллектив у нас очень дружный, врачи всегда придут друг другу на помощь.

ПО ТРИ - ПЯТЬ ОПЕРАЦИЙ В ДЕНЬ

Заведующий приезжает в госпиталь раньше всех — до начала рабочего дня.

— Я всегда приезжаю на работу на полчаса раньше, так как мне нужно сделать обход тяжелых и послеоперационных больных, а также вновь поступивших пациентов, — рассказывает хирург.

В 8 часов утра начинается планерка. Дежурные смены докладывают, как изменилось состояние пациентов за последние сутки, как выполнялись назначения врачей и другие важные моменты. После этого Сергей Масленников с коллегами разбирают проведенные операции и которые еще предстоит провести. По его словам, в такой работе без порядка и дисциплины никак - от врачей зависят жизни и здоровье людей.

Рабочие дни хирурга часто тяжелые и непредсказуемые. Иной раз он проводит операции весь день, почти без перерывов.

Чтобы помочь пациенту, врачи госпиталя нередко остаются после рабочего дня. Фото: Иван МАКЕЕВ

— В среднем за день я провожу две или три операции, но бывают ситуации, когда я нахожусь в операционной целый день, а количество проведенных операций может достигать пяти, - говорит заведующий отделением.

Он говорит, что всегда может положиться на коллег. В отделении работают хирурги разных специальностей, три кандидата наук и семь врачей высшей категории. Но главное — все сотрудники неравнодушные и любят профессию. Если один специалист оперирует и ему срочно нужен ассистент, к работе подключается даже врач другой специальности.

— Даже когда рабочий день окончен, никто не убегает домой строго по времени. Бывают разные ситуации, например, когда состояние пациента резко ухудшилось и нужно быстро принимать решение, тогда врачи оперативно и сплоченно делают свою работу.

ПОСЛЕ ТРУДОВОГО ДНЯ УЧИТ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

Однако несмотря на занятость, работой в больнице деятельность Сергея Викторовича не ограничивается. После трудового дня он отправляется в Ростовский государственный медуниверситет. Опытный хирург проводит лекции и практические занятия для будущих врачей.

Многие студенты-ординаторы позже стремятся попасть на практику именно в отделение преподавателя. Здесь они практикуются в качестве ассистентов в операционной. Старшие коллеги стараются всему обучить и дать дельный совет, чтобы вырастить высококвалифицированных специалистов. Стремятся привить и важные общечеловеческие ценности.

Студентам-медикам врач хочет стремится привить важные ценности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Общаясь с молодыми коллегами, главное, чему хочу их научить — дисциплина, внимательность и патриотизм, — говорит заведующий отделения.

В донском управлении МВД высоко ценят работу медика. Так, его наградили почетной грамотой за многолетний и добросовестный труд.

— За время работы в госпитале Сергей Масленников провел более 2000 операций. Доктор создает и разрабатывает собственные методики лечения и имеет патенты, по которым работает и оперирует своих пациентов, — рассказали в ведомстве.

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