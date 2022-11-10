В Ростовской области спасатели развернули пункты обогрева на двух площадках накопления транспорта

Пункты оборудованы бензогенераторами, термопотами, стульями, столами и кроватями. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области региональные спасатели развернули мобильные пункты обогрева на двух площадках накопления транспорта. Они предназначены для помощи шоферам автомобильных колонн, которые направляются в донской регион из Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Подробнее о пунктах обогрева рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

По территории области проходит организованный сухопутный маршрут в Крым. В регионе действуют две площадки накопления транспорта, где централизованно формируются автоколонны. Эти площадки находятся вдоль федеральной трассы А-280: в 60 км и 30 км от МАПП «Весело-Вознесенка». Они способны разместить до 130 автомобилей с перспективой увеличения числа транспорта-мест до одной тысячи.

- На площадках накопления транспорта круглосуточно дежурят специалисты областной поисково-спасательной службы. Палаточные лагеря обеспечены бензогенераторами для подачи электроэнергии в полевых условиях, тепловыми пушками, термопотами, стульями, столами и кроватями, - поделился Вадим Артемов.

Напомним, накануне глава Ростовской области Василий Голубев в своем телеграмм-канале сообщил о том, что всего за несколько дней на двух площадках накопления транспорта сформировано в колонны и отправлено около 800 большегрузов.

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(Подробности)