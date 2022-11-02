Из Ростовской области в Крым отправляют транзитные колонны большегрузов

На Дону сейчас действуют две площадки накопления транспорта. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

В Ростовской области на специальных стоянках объединяют транзитные колонны большегрузов. Сухопутный маршрут из донского региона стал актуальным после ЧП на Крымском мосту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- Чтобы не возникало заторов, в нашем регионе действуют две площадки накопления транспорта. Здесь централизованно формируются автоколонны. Обе площадки расположены вдоль федеральной трассы А-280. Всего за несколько дней собрали и отправили около 800 машин, - написал Василий Голубев.

Донской глава добавил, что с конца октября работает специальная горячая линия по формированию грузовых маршрутов.

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