В Ростове возобновили автобусное сообщение с Севастополем

Первый рейс должен отправиться уже сегодня вечером Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автобусное сообщение по маршруту Ростов-на-Дону - Севастополь должны возобновить уже сегодня, 11 октября, с 18:30. Информация об этом появилась на сайте АО «Донавтовокзал».

В объявлении указано, что транспорт идет до паромной переправы. После этого нужно будет перейти с багажом на паром. В Керчи людей будет забирать другой автобус, который проследует до места назначения. Паромная переправа на данный момент бесплатна, добавили в АО «Донавтовокзал».

Напомним, автобусы стали курсировать по обновленному маршруту после ЧП на Крымском мосту. Утром 8 октября на переправе загорелся грузовой автомобиль, от него, по предварительным данным, пламя перешло на цистерны железнодорожного состава.

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