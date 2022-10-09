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Общество9 октября 2022 11:12

Жители Ростова-на-Дону оказались очевидцами ЧП на Крымском мосту

Супружеская пара направлялась в Ялту, но в дороге путешественники заметили неладное
Ангелина СКИБА
Ростовчане находились на расстоянии до Крымского моста в момент ЧП

Ростовчане находились на расстоянии до Крымского моста в момент ЧП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ростова оказались одними из очевидцев ЧП на Крымском мосту - супружеская пара могла оказаться довольно близко к месту происшествия, но случайная остановка в пути спасла донских туристов. Пост об этом и видео опубликовали в социальных сетях.

- Ехали в Ялту. От участия в этом ужасе, спасло только то, что на заправке жена купила себе кофе, чего никогда ранее не делала. Эта покупка подтолкнула меня взять мороженное. Мы поехали дальше только после того, как я доел свой стаканчик. По моим расчетам, именно это потраченное время отдалило нас от места, иначе мы бы четко «успели», - написал ростовчанин.

Напомним, предварительно, утром 8 октября на Крымском мосту сначала загорелся грузовой автомобиль, потом пламя от него перешло на цистерны ж/д состава. Из-за этого временно отменили ряд маршрутов. К слову, к этому моменту ОАО «РЖД» уже сообщает о восстановленном железнодорожном движении поездов дальнего следования.

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