Из Ростовской области в район Таманского полуострова отправился отряд добровольцев

Добровольцы будут оказывать помощь водителям и пассажирам около парома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Ростовской области в район Таманского полуострова отправились 15 молодогвардейцев. Об этом 8 октября в своем телеграм-канале сообщил председатель донского Заксобрания Александр Ищенко.

- Сводный отряд добровольцев отправился помогать МЧС и региональным властям в организации переправы. К отряду присоединятся 15 молодогвардейцев. Они уже выехали, чтобы оказать любую востребованную помощь ожидающим водителям и пассажирам - устанавливать тенты, размещать людей, переносить вещи, раздавать воду и чай, регистрировать направляющихся на паром, - пояснил Александр Ищенко.

Эту информацию парламентарий опубликовал после ЧП, которое произошло сегодня утром на Крымском мосту. Предварительно, на проезжей части сначала загорелся грузовой автомобиль, потом пламя от него перешло на цистерны ж/д состава. Из-за этого из Ростова в Крым временно отменили ряд маршрутов.

Ранее сообщалось, что для оценки повреждений конструкций моста привлекли испытательную пожарную лабораторию ГУ МЧС России по Ростовской области с мобильным диагностическим комплексом «Струна-П».

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Официальный комментарий появился в сети сегодня, 8 октября (подробности)