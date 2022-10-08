Власти Крыма опровергли информацию об эвакуации чиновников в Ростовскую область

Фейковую информацию о чиновниках Крыма распространяли в зарубежных пабликах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти в Крыму назвали фейком информацию об эвакуации чиновников в Ростовскую область. Официальный комментарий по этому поводу 8 октября в своем телеграм-канале опубликовал советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

- Мы работаем и живем в Крыму, а не побираемся последними «грантами» без соли как вы. И точно никуда не собираемся, - написал Олег Крючков.

Это был ответ на ложную информацию, которую активно распространяли в зарубежных пабликах.

Добавим, утром в субботу на Крымском мосту произошло ЧП - загорелся грузовой автомобиль, и от него, по предварительным данным, пламя перешло на цистерны железнодорожного состава. После этого было временно ограничено движение транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

80 детей из крымского лагеря «Артек» в Ростовскую область отправят альтернативным маршрутом

Сейчас этот вопрос тщательно прорабатывают (подробности)