80 детей из крымского лагеря «Артек» в Ростовскую область отправят альтернативным маршрутом

С ребятами все в порядке, они находятся в полной безопасности Фото: Евгения ГУСЕВА

80 детей из Ростовской области, которые сейчас отдыхают в ялтинском «Артеке», отправят домой альтернативным маршрутом. С ребятами все в порядке, они находятся в полной безопасности. Эту информацию 8 октября журналисту «КП - Ростов-на-Дону» озвучили в пресс-службе лагеря.

- Вопрос прорабатывается администрацией детского центра совместно с ОАО «РЖД» и Министерством транспорта Республики Крым. Текущая смена завершится 16 октября. Отдых проходит в штатном режиме, проводятся все образовательные мероприятия, - рассказали в «Артеке».

Напомним, утром в субботу из-за ЧП на Крымском мосту из Ростова-на-Дону отменили ряд автобусных и железнодорожных рейсов. Перевозчики пока не знают, когда маршруты вновь возобновят.

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Когда их возобновят, пока неизвестно (подробности)