Из Ростова-на-Дону в Крым временно отменили автобусные и железнодорожные рейсы

Ограничение движения ввели после ЧП на Крымском мосту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автобусные и железнодорожные рейсы из Ростова-на-Дону в Крым временно отменили. Это произошло сегодня, 8 октября, после ЧП на Крымском мосту.

Информацию об ограничениях движения пассажирского автотранспорта подтвердил диспетчер АО «Донавтовокзал». Специалист уточнил, что в субботу, действительно, были отменены маршруты, но когда их возобновят пока неизвестно.

Ситуацию относительно железнодорожного сообщения ранее прокомментировали в ОАО «РЖД». Пресс-служба компании опубликовала список отмененных маршрутов, в том числе направления, которые проходят через донскую столицу. В «РЖД» также сообщили, что сейчас прорабатывают альтернативные способы доставки пассажиров.

Напомним, рано утром 8 сентября на проезжей части Крымского моста загорелся грузовой автомобиль, от него, по предварительным данным, пламя перешло на цистерны железнодорожного состава.

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